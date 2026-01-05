Solo uno de cada tres estadounidenses aprueba el ataque de EEUU a Venezuela: sondeo de Reuters/Ipsos

Conferencia de prensa sobre los ataques de EEUU en Venezuela

Un 33% de los estadounidenses aprueba el ataque militar de ‍Estados Unidos ⁠a Venezuela que derrocó al presidente del país y al 72% le preocupa que Estados Unidos se involucre demasiado, según un sondeo de Reuters/Ipsos que concluyó el lunes.

El sondeo de dos días mostró que el 65% de los republicanos respalda la ‌operación militar ordenada por el ⁠presidente republicano Donald Trump, ⁠frente al 11% de los demócratas y el 23% de los independientes.

Las fuerzas estadounidenses descendieron ‍sobre Caracas antes del amanecer del sábado en una incursión ⁠mortal en que capturaron ‌al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien los militares estadounidenses entregaron a las autoridades federales para ser procesado por cargos relacionados con narcotráfico.

El sondeo de ‌Reuters/Ipsos, ‌realizado el domingo y el lunes, mostró un apoyo significativo entre los republicanos a una política exterior que incluya ejercer influencia sobre países ​cercanos.

Un 43% de los republicanos dijo estar de acuerdo con la afirmación: "Estados Unidos debería tener una política de dominio de los asuntos del hemisferio occidental", frente a un 19% que se mostró en desacuerdo. El ‍resto dijo no estar seguro o no contestó a la pregunta.

El sondeo, que encuestó a 1.248 adultos estadounidenses en todo el país, mostró un índice de aprobación ​de Trump del 42%, el más alto desde octubre y superior al 39% de una ​encuesta de diciembre. La encuesta, que se realizó por Internet, tiene un margen ⁠de error de unos 3 puntos porcentuales.

(Reportaje de Jason Lange en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)