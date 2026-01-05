La maniobra de Trump en Venezuela pone a prueba el apetito inversor ante el riesgo geopolítico

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la petrolera venezolana PDVSA en un edificio de la empresa en Caracas, Venezuela

Puede que los mercados se hayan encogido de hombros ante la audaz captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pero algunos inversores advierten de que quizá se estén subestimando los ‍riesgos geopolíticos después de que Donald Trump ⁠amenazara con nuevas medidas en el continente americano.

Los inversores mantenían la calma el lunes, con alzas en las acciones en Asia y una moderada caída de los precios del petróleo, aunque los flujos en busca de activos refugio impulsaron los precios del oro, después de que Trump dijera que Estados Unidos tomaría el control del país productor de petróleo.

Aunque Washington no ha realizado una intervención tan directa en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, las amenazas de Trump contra Colombia y México pusieron de relieve el agresivo giro de la política estadounidense y devolvieron los peligros geopolíticos al primer plano de los mercados financieros en este comienzo de año.

"Nos están recordando que los riesgos geopolíticos son mucho más importantes ‌que un porcentaje impuesto a las importaciones", dijo Vishnu Varathan, jefe de análisis macro para ⁠Asia de Mizuho Securities, en Singapur.

"La pregunta es: ¿está en riesgo la ⁠estabilidad de toda Latinoamérica? En ese caso, la cuestión cambiaría, ya que los efectos podrían ser mucho mayores".

Analistas e inversores dijeron que la reacción relativamente tranquila del mercado a la captura de Maduro se debió a que la producción ‍de petróleo de Venezuela en relación con la producción mundial es pequeña y se necesitarían años de inversión para que la producción se pusiera al día.

Aun así, el impacto de largo ⁠alcance de las acciones militares pesará sobre la confianza, ‌aunque la medida podría desbloquear las vastas reservas de petróleo de Venezuela e impulsar los activos de riesgo a largo plazo.

Las petroleras estadounidenses están preparadas para afrontar la difícil tarea de entrar en Venezuela e invertir para restablecer la producción en el país sudamericano, dijo Trump.

"Debería haber implicaciones geopolíticas más amplias derivadas de este acontecimiento, pero en mi opinión, los mercados financieros no son muy eficientes a la hora de valorar estos riesgos con precisión", dijo ‌Tai Hui, estratega jefe ‌de mercado para Asia-Pacífico de JP Morgan Asset Management.

PRIMERA PRUEBA PARA LOS MERCADOS EN 2026

Las bolsas de Estados Unidos y de todo el mundo han comenzado el nuevo año con fuerza, tras cerrar 2025 cerca de máximos históricos, después de haber registrado subidas de dos dígitos en un año tumultuoso dominado por las guerras arancelarias, la política de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas latentes.

Es probable ​que el impacto inmediato se observe en el sector de la defensa, ya que se espera que los países sigan aumentando el gasto en defensa a raíz de la disposición de Trump a utilizar la fuerza militar estadounidense como parte de su programa político más amplio. Al mismo tiempo, la mayor incertidumbre en torno a las políticas estadounidenses pesará sobre el dólar y su condición de activo refugio, según los analistas.

El dólar estadounidense se fortalecía ligeramente el lunes, pero viene de su peor año desde 2017, con una caída de más del 9% frente a las principales monedas en 2025.

Para los inversores, las acciones ‍de Trump en Venezuela también han planteado preguntas inquietantes sobre sus implicaciones para la postura de China hacia Taiwán y si Washington podría presionar más agresivamente para un cambio de régimen en Irán.

Sin embargo, Li Fang-kuo, presidente de la unidad de asesoramiento de inversiones en acciones del conglomerado alimentario taiwanés Uni-President , afirmó que a los inversores no les preocupa que China pueda atacar Taiwán.

"Sí, China ha realizado simulacros militares alrededor de Taiwán, pero no hemos visto nada parecido a los meses ​de escalada que vimos por parte de Estados Unidos (contra Venezuela)".

De hecho, algunos analistas afirman que los inversores se han acostumbrado cada vez más a las diversas tácticas militares y de política exterior de Trump.

Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo, dijo que ​la acción de Estados Unidos en Venezuela es más una bomba geopolítica que un impacto al petróleo por ahora, señalando que a menos que amenace la cadena de suministro más amplia, los inversores suelen volver a ⁠los temas de las tasas de interés, los resultados empresariales y el posicionamiento.

"Estamos en un régimen en el que la geopolítica se ha convertido en un elemento persistente, no en una sorpresa".

Con información de Reuters