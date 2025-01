Europa debe acoger favorablemente el llamado de Trump sobre el gasto en la OTAN, dice Tusk

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro polaco, Donald Tusk, habla ante los medios durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó el miércoles que Europa debería acoger con satisfacción el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que otros miembros de la OTAN aumenten su gasto militar, en lugar de rechazarlo, subrayando la importancia de la seguridad para el continente.

Trump ha dicho que los miembros de la alianza militar deberían gastar el 5% de su producto interior bruto (PIB) en defensa, un enorme aumento respecto al objetivo actual del 2% y un nivel que ningún país de la OTAN, incluido Estados Unidos, alcanza actualmente.

Esta exigencia, repetida el lunes en su toma de posesión, es un recordatorio del énfasis que puso en el gasto de la OTAN durante su primer mandato y de sus amenazas de no proteger a los aliados que no gasten lo suficiente. Los dirigentes de los países de la OTAN no han respaldado el objetivo del 5%.

"No deberíamos estar irritados. No deberíamos estar horrorizados", dijo Tusk a los miembros del Parlamento Europeo. "Algunos piensan que es extravagante o que es una advertencia brutal o malintencionada".

Tusk, cuyo país ocupa ahora la presidencia semestral rotatoria de la UE, dijo que se había acabado el "tiempo de la comodidad", ya que el nuevo presidente de Estados Unidos estaba diciendo que Europa debía asumir una mayor parte de la responsabilidad de su propia seguridad.

"Sólo un aliado puede desear que otro aliado se haga más fuerte. Esto no es lo que diría un adversario de Europa", dijo Tusk.

Polonia es el país de la OTAN que más gasta en proporción a su PIB, con un 4,1% estimado por la OTAN en 2024, mientras que ocho de los 32 miembros de la alianza militar y política gastan menos del 2%.

"Me gustaría decirles que este es un momento en el que Europa no puede permitirse ahorrar en seguridad", dijo Tusk ante la asamblea de la UE.

Tusk compartió la opinión de Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia y responsable de la política exterior de la UE, de que Rusia representa una amenaza existencial para la seguridad de la UE y que la única forma de hacerle frente es aumentar el gasto en defensa.

Con información de Reuters