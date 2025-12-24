Zelenski quiere reunirse con Trump para tratar la cuestión territorial

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

‍El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió una reunión con Donald Trump para abordar las cuestiones más delicadas de un futuro acuerdo de paz con Rusia, como el ‍control del territorio, tras la última ronda ⁠de conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania.

En comentarios a la prensa publicados por su oficina el miércoles, Zelenski dijo que las delegaciones ucraniana y estadounidense se habían acercado a la finalización de un plan de 20 puntos en las conversaciones del fin de semana en Miami.

"Se trata de un documento denominado marco, un documento fundacional sobre el fin de la guerra, un documento político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y los rusos", dijo Zelenski.

"Estamos dispuestos a celebrar una reunión con Estados Unidos a nivel de líderes para abordar cuestiones delicadas. Asuntos como las cuestiones ‌territoriales deben discutirse a nivel de líderes", añadió.

El presidente estadounidense Trump lleva ⁠tiempo diciendo que quiere poner fin a la ⁠guerra más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahora no ha conseguido concesiones sustanciales de los bandos enfrentados.

Kiev ha estado presionando a Washington para que modifique un ‍plan de paz que, en un borrador revelado el mes pasado, se hizo eco de las principales demandas de Moscú de que Ucrania ceda ⁠más territorio, renuncie a futuras alianzas militares ‌y acepte restricciones en sus fuerzas. Kiev dice que eso la dejaría indefensa ante futuros ataques de Rusia, que la invadió en 2014 y de nuevo a gran escala en 2022.

EVOLUCIÓN DE PROPUESTAS ANTERIORES

Zelenski dijo que el nuevo borrador de 20 puntos era una evolución considerable en comparación con el plan de 28 puntos discutido anteriormente por Estados Unidos ‌y Rusia.

Ucrania mantendría ‌su ejército con los 800.000 efectivos actuales, y los documentos adicionales acordados con Estados Unidos y los aliados europeos proporcionarían sólidas garantías de su seguridad.

"...Podremos ver una Ucrania fuerte, apoyada por la Coalición de los Dispuestos, con un mecanismo para supervisar el cumplimiento de la paz y con detalles sobre cómo responder ​a cualquier posible reanudación de la agresión por parte de Rusia", dijo Zelenski.

Responsables ucranianos y estadounidenses también trabajaron en varios documentos relacionados con la reconstrucción y la inversión en la posguerra, dijo Zelenski.

CUESTIONES TERRITORIALES SIN RESOLVER

Sin embargo, a pesar de los avances, Ucrania y Estados Unidos aún no han encontrado un terreno común en cuestiones territoriales.

Zelenski dijo que la propuesta de Kiev era "quedarnos donde estamos", deteniendo los combates en las actuales líneas de batalla. Moscú, cuyas fuerzas han ido avanzando lentamente, ‍quiere que Kiev retire sus tropas de toda la región oriental de Donetsk, alrededor de una cuarta parte de la cual sigue bajo control ucraniano.

Zelenski dijo que Washington estaba intentando llegar a un compromiso y tratando de establecer una zona desmilitarizada o una zona económica libre en la zona.

Tampoco hubo acuerdo sobre el destino de la central nuclear de Zaporiyia, dijo Zelenski. La ​mayor central nuclear de Europa se encuentra en territorio bajo control militar ruso, cerca de la línea del frente. Zelenski dijo que Kiev proponía crear allí una pequeña zona económica.

La nueva propuesta de 20 ​puntos sería estudiada por Moscú, dijo Zelenski, y entonces se determinarían los siguientes pasos.

"Estamos diciendo: si todas las regiones están incluidas y si nos quedamos donde estamos, entonces ⁠llegaremos a un acuerdo", dijo Zelenski.

"Pero si no estamos de acuerdo en permanecer donde estamos, hay dos opciones: o continúa la guerra, o habrá que decidir algo respecto a todas las zonas económicas potenciales".

Con información de Reuters