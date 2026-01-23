Zelenski dice que la cuestión territorial se debatirá en las reuniones trilaterales de Abu Dabi

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega al palacio presidencial en Nicosia, Chipre

El presidente Volodímir Zelenski dijo el viernes que la cuestión vital del territorio en la ‍guerra de Ucrania con ⁠Rusia se discutiría en las conversaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos el viernes y el sábado en Abu Dabi.

Kiev se encuentra bajo la creciente presión de Estados Unidos para asegurar un acuerdo de paz en la guerra de casi cuatro años con Moscú, que ha exigido a Ucrania que entregue toda su zona oriental del Dombás antes de dejar de ‌luchar.

En respuesta a preguntas en un chat ⁠de WhatsApp un día después ⁠de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conversaciones que ambos líderes describieron como positivas, Zelenski dijo ‍que el tema sería una de las principales prioridades de las conversaciones.

"La cuestión del Dombás ⁠es clave. Se discutirá cómo ‌las tres partes (...) ven esto en Abu Dabi hoy y mañana."

Las conversaciones comenzarán el viernes por la tarde, dijo el ayudante de Zelenski.

La exigencia de Putin de que Ucrania ceda el 20% que aún posee de ‌la región ‌oriental de Donetsk ha resultado ser un escollo clave. Zelenski se ha negado a ceder un territorio que Rusia no ha podido capturar en cuatro años de guerra de desgaste.

El líder ucraniano ​añadió que el acuerdo sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para Kiev estaba listo, y que solo esperaba de Trump una fecha y un lugar concretos para firmarlo.

Ucrania ha buscado fuertes garantías de seguridad de los aliados en caso de un acuerdo de paz para evitar que Rusia, ‍que ha mostrado poco interés en poner fin a la guerra, invada de nuevo.

Al preguntársele por el uso de los activos congelados de Moscú para financiar la reconstrucción en territorio ruso, Zelenski tachó de "disparate" la idea de utilizar el ​dinero para reconstruir "sus partes".

Rusia ya había planteado anteriormente la idea de utilizar los activos congelados para pagar la recuperación del territorio ​ocupado por Rusia dentro de Ucrania.

"Por supuesto, lucharemos (por utilizar los activos para Ucrania), y es absolutamente justo respecto ⁠al uso de todos los activos congelados (por parte de Ucrania)", dijo Zelenski.

Con información de Reuters