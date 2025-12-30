Zelenski aborda con Trump la presencia de tropas estadounidenses en Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, EEUU

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que Kiev estaba discutiendo con Washington una posible presencia de tropas estadounidenses en Ucrania ‍como parte de las garantías ⁠de seguridad, y también planteó lo que calificó de un ataque falso contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelenski dijo a los medios en un chat de WhatsApp que Kiev estaba comprometido a continuar las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra desencadenada por la invasión a gran escala de Rusia en 2022 y que estaba dispuesto a reunirse con Putin en cualquier formato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho el domingo que ‌él y Zelenski estaban "tal vez muy cerca" de un ⁠acuerdo para poner fin a la guerra, ⁠pero que persistían cuestiones territoriales "espinosas".

Trump se mostró más cauto que Zelenski sobre las garantías de seguridad, pero dijo que estaban en el 95% del camino hacia ese ‍acuerdo y que esperaba que los países europeos "se hicieran cargo de una gran parte" de ese esfuerzo con el ⁠respaldo de Estados Unidos.

Rusia dijo el martes ‌que endurecería su postura negociadora tras acusar a Kiev de atacar una de las residencias presidenciales rusas de Putin, una acusación que Kiev dijo que era infundada y que pretendía frustrar las arduas conversaciones de paz.

ZELENSKIY, PARTIDARIO DE PRESENCIA DE TROPAS EEUU

Zelenski dijo en su chat de WhatsApp ‌que la ‌presencia de tropas estadounidenses en Ucrania supondría un importante impulso para la seguridad de Kiev.

"Por supuesto, estamos discutiendo esto con el presidente Trump y con representantes de la coalición (occidental) (que apoya a Kiev). Queremos esto. Nos gustaría. Esta sería una posición fuerte de las ​garantías de seguridad", dijo.

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre el envío de tropas estadounidenses a Ucrania en el marco de cualquier acuerdo de paz con Rusia.

Zelenski dijo que estaba dispuesto a reunirse con Putin a pesar de la profunda falta de confianza mutua.

"Le dije al presidente Trump, a los líderes europeos que estoy listo para cualquier formato de reunión con Putin. No tengo miedo de ‍ningún formato [...] Lo principal es que los rusos no tengan miedo".

Rusia dijo el lunes que Kiev había atacado una residencia presidencial en la región de Nóvgorod con 91 drones de ataque de largo alcance, todos los cuales dijo haber interceptado.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó el supuesto ataque ​de "terrorismo de Estado" y dijo que Moscú ya había identificado objetivos para ataques de represalia en Ucrania.

El Kremlin no aportó pruebas físicas del supuesto incidente y dijo ​que tomaría represalias y revisaría su postura negociadora, pero que no abandonaría las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz.

Con información de Reuters