Un ataque ucraniano causa un muerto y un incendio en la ciudad rusa de Rostov del Don

FOTO DE ARCHIVO. Investigadores trabajan en el lugar de un supuesto ataque de un dron ucraniano en Rostov del Don, Rusia

‍Un ataque ucraniano con drones mató a una persona, hirió a otras ‍cuatro y provocó incendios ⁠en una instalación industrial no identificada de la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, según informaron el miércoles las autoridades regionales.

Yuri Sliusar, gobernador de la región de Rostov, dijo que cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años, ‌resultaron heridas cuando los restos ⁠de los drones derribados dañaron ⁠sus apartamentos.

Más tarde dijo que los equipos de rescate descubrieron el cadáver de un hombre ‍mientras movieron los escombros de un apartamento que se incendió tras ⁠el ataque.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se declaró un ‌incendio en una instalación industrial de la ciudad. Sliusar no identificó la instalación. Ucrania no hizo ningún comentario sobre el ataque.

El Ministerio de Defensa ruso dijo ‌que sus ‌defensas aéreas destruyeron 25 drones ucranianos sobre la región de Rostov durante la noche y 23 sobre otras regiones rusas y la península de ​Crimea.

Ucrania ha utilizado drones para atacar objetivos dentro de Rusia, alegando que tales ataques buscan degradar la infraestructura militar y energética de Moscú y responder a los continuos ataques de Rusia contra ciudades ucranianas durante la guerra ‍que Moscú inició hace casi cuatro años.

Rostov del Don, un importante centro logístico y de transporte cerca de Ucrania, alberga cuarteles generales militares clave y rutas utilizadas para abastecer ​a las fuerzas rusas, lo que lo convierte en un centro estratégico de retaguardia para las ​operaciones de Moscú y en un objetivo para los drones.

Con información de Reuters