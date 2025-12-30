Rusia muestra un despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

Bielorrusia muestra el despliegue en su territorio de misiles rusos Oreshnik con capacidad nuclear

Rusia hizo público el martes un video de lo que, según dijo, es el ‍despliegue de su sistema ⁠de misiles hipersónicos con capacidad nuclear Oreshnik en su aliada Bielorrusia, una medida destinada a aumentar la capacidad de Moscú para atacar objetivos en toda Europa en caso de guerra.

La agencia estatal de noticias TASS dijo que es la primera vez que el Ministerio de Defensa muestra los sistemas móviles de ‌misiles Oreshnik, que el presidente Vladimir Putin ⁠dice que son imposibles de ⁠interceptar debido a que su velocidad supera en más de 10 veces a la del sonido.

El despliegue, ‍y el anuncio de Moscú de que los misiles entraron en servicio activo ⁠en un país que limita ‌con Ucrania y con Polonia, Lituania y Letonia, miembros de la OTAN, se da en un momento de alta tensión este-oeste por la guerra de Rusia en Ucrania.

Esta medida permitiría a los ‌misiles ‌nucleares rusos alcanzar objetivos europeos con mayor rapidez en caso de guerra.

Algunos expertos occidentales indican que esta medida subraya la creciente confianza del Kremlin en la amenaza de las ​armas nucleares para disuadir a los miembros de la OTAN de suministrar a Ucrania armas que puedan alcanzar el interior de Rusia.

Dos investigadores estadounidenses han afirmado que, según su estudio de las imágenes por satélite, es probable que Moscú esté estacionando los misiles y sus ‍lanzadores móviles en una antigua base aérea del este de Bielorrusia.

Un video difundido el martes por los ministerios de Defensa ruso y bielorruso no reveló la ubicación de los sistemas de misiles, pero las imágenes ​mostraron lanzadores móviles y sus tripulaciones circulando por caminos forestales y tropas especializadas camuflando los sistemas con redes.

Un oficial ​ruso de alto rango informó a las tropas de que los sistemas habían sido puestos ⁠oficialmente en servicio de combate, mientras caía una ligera nevada de fondo.

Con información de Reuters