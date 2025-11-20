La UE debe dejar de enviar dinero a Ucrania tras los informes de corrupción, según Hungría

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, habla durante una sesión del foro internacional Semana Rusa de la Energía en Moscú, Rusia

0 nov (Reuters) -El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, dijo el jueves que la Unión Europea debería dejar de enviar dinero al Gobierno ucraniano tras los informes de corrupción.

"Hay una mafia de la guerra, un sistema corrupto que funciona en Ucrania, y entonces la presidenta de la Comisión Europea (...) en lugar de detener los pagos y exigir una liquidación financiera inmediata, quiere enviar otros 100.000 millones a Ucrania. Es una locura", dijo a la prensa en Bruselas antes de una reunión con sus homólogos de la Unión Europea.

Dos ministros ucranianos implicados en una investigación sobre corrupción fueron destituidos el miércoles por el Parlamento, que también ha pedido medidas más contundentes para restaurar la confianza en los dirigentes del país.

La investigación sobre una supuesta trama de 100 millones de dólares para controlar la contratación en la agencia nuclear estatal ha provocado una nueva indignación por la corrupción generalizada, incluso en el círculo íntimo del presidente Volodímir Zelenski.

En Bruselas, Szijjarto añadió que las perspectivas no son positivas para Ucrania en estos momentos. "El tiempo no corre a favor de Ucrania. Es una ilusión decir que el tiempo corre a favor de Ucrania", dijo.

Añadió que su país apoyará las iniciativas de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con información de Reuters