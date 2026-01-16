La Comisión Europea sopesa la idea de una adhesión rápida, pero limitada, de Ucrania a la UE

Banderas ucranianas y europeas ondean durante el ataque ruso contra Ucrania, en el centro de Kiev, Ucrania

Por Jan Strupczewski y Lili Bayer ‍y Andrew Gray

BRUSELAS, 16 ene (Reuters) - La Comisión Europea está estudiando la manera de permitir la rápida adhesión de Ucrania a la Unión Europea como parte de un acuerdo de paz con Rusia, ‍pero sin conceder a Kiev derechos plenos ⁠de adhesión, que solo se "ganarían" tras periodos de transición, según dijeron responsables de la UE.

La idea, que se encuentra en una fase muy incipiente, pretende ser un posible gesto hacia los ucranianos, que buscan la adhesión a la UE como parte de una garantía de seguridad de posguerra por parte de Europa y que, tras cuatro años de luchar contra una invasión rusa, quieren una promesa creíble de que están en el camino hacia la estabilidad económica y la integración con Occidente.

El ingreso de Ucrania en la UE en 2027 estaba previsto en un plan de paz de 20 puntos debatido entre Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea, según los ‌diplomáticos, como medida para garantizar la prosperidad económica de Ucrania una vez finalizada la guerra.

Pero ⁠muchos Gobiernos de la UE creen que esa fecha, o ⁠cualquier otra fecha fija, es completamente irrealista, porque la adhesión a la UE es actualmente un proceso basado en los méritos, que avanza solo cuando hay progresos en el ajuste de las leyes de un país ‍a las normas de la UE.

La adhesión también requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros.

La idea planteada por representantes de la UE invertiría ⁠el proceso tradicional, aunque incluso una adhesión limitada ‌seguiría requiriendo el consentimiento de los Gobiernos de la UE y los parlamentos nacionales.

"Tenemos que reconocer que nos encontramos en una realidad muy distinta de la que existía cuando se elaboraron las normas (de adhesión)", dijo un responsable de la UE.

Ucrania, y potencialmente otros candidatos, se adherirían rápidamente a la UE y luego obtendrían un "acceso escalonado" al derecho de voto, en función de sus progresos hacia el cumplimiento de los criterios ‌de adhesión plena, ‌según el funcionario.

AÑOS DE NEGOCIACIONES

Ucrania, que lucha contra una invasión rusa a gran escala desde febrero de 2022, se convirtió en candidato a la adhesión a la UE en junio de ese año, y las negociaciones se iniciaron a finales de 2023.

Normalmente, las negociaciones de adhesión duran años: Polonia, con una población similar a la de Ucrania, necesitó 10 años, sin estar ​en guerra, para completar las negociaciones y todos los cambios legales necesarios para poder ingresar en 2004 junto con otros nueve países.

Pero algunos en la Comisión sostienen que, políticamente, Ucrania no tiene tanto tiempo, porque un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría suponer pérdidas territoriales para Kiev y ser difícil de aceptar por los ucranianos en un posible referéndum.

La adhesión a la UE, aunque sea limitada, podría hacerlo más aceptable y crear la estabilidad necesaria para completar las reformas necesarias para obtener plenos derechos en la UE, dijeron los responsables.

"A Europa le interesa ‍que Ucrania esté en la UE, por nuestra propia seguridad", declaró un diplomático de la UE.

"Por eso tenemos que buscar soluciones creativas para que Ucrania entre rápidamente en la UE". El concepto de adhesión inversa refleja esta idea: que Ucrania se una a la UE políticamente y luego obtenga plenos derechos y la adhesión de pleno derecho una vez que se cumplan todas las condiciones", dijo el diplomático.

La adhesión sin plenos derechos el primer día ​no es nada nuevo: la mayoría de los países de la ampliación de 2004 y posteriores se enfrentaron a largos periodos de transición para conseguir, por ejemplo, el derecho de sus ciudadanos a trabajar en todo el bloque.

Sin embargo, ​los representantes están planteando ahora un modelo que incluiría limitaciones de mayor alcance. Reconocen que plantearía una serie de cuestiones más allá de Ucrania y que tendría dificultades para conseguir el apoyo unánime ⁠necesario.

"Será difícil de vender", dijo un segundo responsable de la UE. "También afecta a los países que han seguido el buen camino tradicional y están cerca de la adhesión después de hacer todos los deberes, como Montenegro o Albania".

Con información de Reuters