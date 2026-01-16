Georgieva espera enviar a la junta del FMI un programa de 8.100 millones de dólares para Ucrania

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habla durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

‍La jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reunió el jueves por sorpresa con altos representantes ucranianos en Kiev, y declaró a ‍Reuters que esperaba enviar un ⁠nuevo programa de préstamos de 8.100 millones de dólares a la junta del Fondo para su aprobación en las próximas semanas.

Georgieva, que se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otras personalidades en la congelada capital, dijo en una entrevista que el programa ayudaría a desbloquear fondos de otras instituciones para el país devastado por la guerra.

Durante el viaje, mantenido en secreto hasta su llegada en un tren especial vip antes del amanecer, rindió homenaje a los soldados caídos e inspeccionó ‌las infraestructuras energéticas afectadas por los ataques rusos, semanas antes ⁠del cuarto aniversario de la invasión a gran ⁠escala de Moscú el 24 de febrero.

Georgieva dijo que la situación en Ucrania había empeorado claramente desde que los responsables firmaron un acuerdo preliminar de préstamo ‍en noviembre, pero que la idea central de los requisitos del programa seguiría siendo la misma.

La víspera de su visita, Zelenski ⁠declaró el estado de emergencia para acelerar ‌los trabajos de reparación del suministro eléctrico, interrumpido por los feroces ataques rusos. Las reparaciones de miles de bloques de apartamentos se han visto complicadas por el frígido clima, con temperaturas nocturnas cercanas a los 20 grados bajo cero.

"Llegué en febrero de 2023 y entonces el país estaba en una ‌situación difícil, la ‌economía y la población también. Pero nada como hoy", dijo. "Lo que me impresiona es lo funcional que es la ciudad y lo fuerte que resiste la gente el terrible coste de la guerra".

Georgieva dijo que había venido para asegurarse de que Ucrania podía seguir aplicando ​el acuerdo preliminar de noviembre a pesar de los "tiempos inusualmente duros". Dijo que los representantes ucranianos le aseguraron que seguían comprometidos a seguir adelante.

Aún así, el FMI reconoció la necesidad de flexibilidad en las nuevas circunstancias. Georgieva dijo que había comunicado a las autoridades ucranianas que debían avanzar en la eliminación de la exención del impuesto sobre el valor añadido para los bienes de consumo, que ha encontrado resistencia en el ‍país. Pero dijo que el FMI solo exigiría que la medida fuera introducida —no aprobada por el parlamento— antes de que el nuevo programa pudiera ser aprobado.

"En cuanto a las exenciones del IVA, hemos dejado muy claro que esto tiene que ocurrir", dijo, "Tenemos que avanzar y la cuestión no es si lo hacemos o no. ​La cuestión es cómo lo hacemos, cómo conseguimos el nivel de apoyo del Parlamento".

Georgieva dijo que el FMI evaluaría qué medidas acordadas en noviembre eran fáciles de aplicar y ​cuáles debían "calibrarse" con más cuidado. Por ejemplo, dijo que el Fondo estaba estudiando la posibilidad de dar a Ucrania un año para conseguir apoyo ⁠en el Parlamento para la aprobación de la medida del IVA.

