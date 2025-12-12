El Kremlin dice que el alto el fuego solo es posible después de que Kiev se retire del Dombás

Militares ucranianos entrenan para disparar una ametralladora desde un vehículo blindado de transporte de personal M113 durante una sesión de entrenamiento en la región del Dombás.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yury Ushakov, dijo el viernes que un alto el fuego en Ucrania solo es posible después de que las fuerzas de Kiev se retiren de toda la región del Dombás, y que la zona que controlan actualmente sea tomada por la Guardia Nacional rusa, informó el diario ruso Kommersant.

"El alto el fuego solo será posible tras la retirada de las tropas ucranianas", dijo Ushakov.

"Si no es por negociación, entonces por medios militares, este territorio quedará bajo el control total de la Federación Rusa. Todo lo demás dependerá enteramente de ello", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rusia controla actualmente toda la región de Lugansk y alrededor del 80% de la región de Donetsk, aunque Kiev sigue manteniendo en su poder varias ciudades grandes y fuertemente fortificadas, como Sláviansk y Kramatorsk.

Kommersant también citó a Ushakov diciendo en una entrevista que, bajo un plan de paz, es posible que solo la Guardia Nacional de Rusia se despliegue en las partes del Dombás que están actualmente bajo control ucraniano. Dijo que el ejército ruso estaría ausente de esas zonas.

El diario le citó diciendo: "Es totalmente posible que no haya soldados allí, ni rusos ni ucranianos. Pero estará la Guardia Nacional rusa, nuestra policía, todo lo necesario para mantener el orden y organizar la vida".

La Guardia Nacional rusa es una fuerza de estilo militar de tropas internas, que cuenta con unos 400.000 efectivos. Se desplegaron en Ucrania desde las primeras fases de la guerra en 2022, e incluyen algunas unidades de Chechenia que han desempeñado un papel importante en la campaña en Ucrania.

En 2023, Rusia aprobó una ley que permite a la Guardia Nacional adquirir y utilizar armamento pesado, incluidos tanques y artillería.

Con información de Reuters