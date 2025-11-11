El ejército ruso empuja hacia el sur de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, según un comandante ruso

FOTO DE ARCHIVO: Un artillero de la 15.ª Brigada «Kara-Dag» de la Guardia Nacional de Ucrania dispara un obús D-30 contra tropas rusas en una posición cercana a la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov, Ucrania

11 nov (Reuters) -Los soldados rusos se han adentrado en la ciudad ucraniana de Kúpiansk y se dirigían hacia el sur para capturar una serie de estaciones de tren, según dijo el martes un comandante ruso sobre el terreno.

El comandante, que dio su nombre clave de "Hunter" y se identificó como responsable del destacamento de asalto del 1486º Regimiento de Fusiles Motorizados de Rusia, dijo que sus soldados habían tomado el control de un depósito de petróleo en el extremo oriental de Kúpiansk.

En un comunicado difundido por vídeo por el Ministerio de Defensa, dijo que sus soldados también habían tomado el control de una serie de paradas de tren a lo largo de la vía férrea a Kúpiansk Vuzlovyi, un asentamiento que está a unos 6 kilómetros al sur del centro de la propia Kúpiansk.

El ejército ruso también intentaba despejar la estación de ferrocarril en el asentamiento cercano de Kúpiansk-Sortuvalnyi, añadió.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esta información sobre el campo de batalla.

Rusia ha estado utilizando movimientos de pinza para tratar de rodear las ciudades ucranianas de Pokrovsk, en la región de Donetsk, y Kúpiansk, en la región de Járkov, aunque Ucrania dijo el lunes que había entregado suministros a Myrnohrad, al este de Pokrovsk.

Blogueros de guerra rusos publicaron el martes un vídeo no verificado que mostraba lo que decían que eran militares rusos entrando en Pokrovsk por una carretera envuelta en niebla o bruma.

Reuters no pudo verificar de inmediato la ubicación del vídeo ni la fecha de grabación.

Soldados rusos en motocicletas y en una extraña variedad de coches y otros vehículos, muchos de ellos sin puertas ni ventanas, aparecían conduciendo por una carretera llena de escombros mientras los soldados observaban. Algunos se sentaron en el techo de un vehículo destrozado. Junto a la carretera se ve un dron.

El máximo comandante militar ucraniano, Oleksander Syrskyi, en una entrevista con el New York Post, dijo que Rusia estaba concentrando unos 150.000 soldados en una ofensiva para capturar Pokrovsk, en la que participaban grupos mecanizados y brigadas de infantería de marina.

Syrskyi dijo al mismo periódico que el ejército ucraniano estaba utilizando zonas urbanas edificadas para limitar el avance de los rusos y se enfrentaban a unidades de sabotaje rusas.

Con información de Reuters