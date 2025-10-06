El ataque ucraniano a la región rusa Bélgorod deja sin electricidad a miles de personas

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores instalan redes en la fachada de una guardería para protegerla de los ataques de drones ucranianos en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en Bélgorod, Rusia

ers) -Los bombardeos nocturnos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod dañaron la infraestructura eléctrica y cortaron el suministro a miles de clientes, según informó el lunes el gobernador de la región fronteriza con Ucrania.

Aunque los ingenieros y los servicios de emergencia restablecieron el suministro a cerca de 34.000 consumidores en la mañana del lunes, unos 5.400 en 24 municipios seguían sin electricidad, dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov en la aplicación de mensajería Telegram.

Bélgorod y otras regiones adyacentes a Ucrania se han enfrentado a persistentes bombardeos transfronterizos y ataques de drones, ya que la guerra que Moscú desató contra Kiev en 2022 se ha extendido a suelo ruso, perturbando la vida civil y dañando infraestructuras críticas.

Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque. Ambas partes afirman que sus ataques contra el territorio contrario pretenden destruir infraestructuras clave para el esfuerzo bélico general.

Con información de Reuters