Drones rusos dañan el edificio de la redacción de Suspilne en Dnipró, según la emisora

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con dron ruso, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Dnipró, Ucrania

, Ucrania, 18 nov (Reuters) -Drones rusos dañaron un edificio que albergaba la redacción en Dnipró de la emisora pública Suspilne y de la Radio Ucraniana Dnipró en un importante ataque nocturno contra la ciudad, según informó Suspilne a primera hora del martes.

Vladyslav Haivanenko, gobernador en funciones de la región de Dnipropetrovsk, de la que Dnipró es el centro administrativo, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que drones rusos bombardearon la región a última hora del lunes, hiriendo a dos personas, provocando varios incendios y dañando bloques de apartamentos e infraestructuras de la ciudad.

Suspilne dijo en Telegram que se declaró un incendio, que estallaron ventanas y puertas y que los pisos y el tejado del edificio resultaron dañados, pero que no había personal en el interior en ese momento.

La emisora publicó una foto en la que se ve un enorme agujero abierto en el suelo de hormigón del edificio, con barras de refuerzo metálicas expuestas, cables colgando y paneles del techo derrumbados.

Suspilne es la radiotelevisión pública de Ucrania, que ofrece servicios de televisión, radio y noticias en internet a través de una red de emisoras regionales en todo el país.

Dnipró, ciudad industrial del centro-este de Ucrania, y la región de Dnipropetrovsk, más amplia, se han enfrentado a repetidos ataques rusos con misiles y drones durante la guerra de casi cuatro años, matando a civiles y dañando viviendas, industrias e infraestructuras.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque.

Con información de Reuters