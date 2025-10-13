El gobernador Kicillof encabezó la reunión del CoProTur, y criticó la falta de políticas nacionales para el turismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura de la 31° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur) en el municipio de Chascomús. En ese marco, se reunió con referentes del sector turístico a nivel nacional y criticó duramente la falta de políticas hacia la industria del turismo y hacia la producción

Con una fuerte crítica a las políticas económicas del Gobierno nacional, el mandatario provincial Axel Kicillof expresó que “como todas las actividades vinculadas a la producción y el trabajo, el turismo está también atravesando una crisis muy fuerte como consecuencia de las decisiones económicas del Gobierno nacional”. Además, advirtió que “el sector no va a mejorar sus perspectivas si no se modifica la dirección de las políticas: este esquema de tipo de cambio atrasado ha llevado a que aumente un 57% el turismo en el exterior”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “las perspectivas no son positivas con un Gobierno al que tienen que rescatar por tercera vez porque no está dispuesto a modificar un esquema económico insostenible”. “Todavía no han informado las condiciones del rescate del Tesoro de los Estados Unidos, pero seguramente no va a ser solo por amistad: va a venir acompañado de un paquete de condicionalidades en las que el turismo nacional difícilmente sea una prioridad”, resaltó en la reunión junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; y el intendente local, Javier Gastón.

De la reunión participaron más de 100 referentes del sector turístico, del ámbito público y privado, para debatir, generar consensos y diseñar estrategias para el desarrollo de la actividad. Diferenciándose de las políticas de Javier Milei, el mandatario bonaerense especificó: “Nosotros vamos a seguir nadando contra la corriente: tenemos dificultades, pero también tenemos la voluntad de redoblar los esfuerzos y fortalecer todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para sostener el turismo bonaerense”. Y concluyó: “Asumimos la enorme responsabilidad de representar a un pueblo que tiene derecho al trabajo y al descanso: necesitamos que las políticas económicas cambien y, para eso, la señal más clara que podemos dar está en las urnas”.

El turismo como motor económico

Asimismo, Augusto Costa sostuvo: “Entendemos al turismo como una actividad productiva que genera valor y puestos de trabajo, por eso desde que iniciamos nuestra gestión generamos distintas políticas para acompañar al sector e impulsar su desarrollo”. “En un contexto tan crítico, vamos a continuar fortaleciendo la articulación entre el Estado y el privado: es nuestro objetivo tener turismo en toda la provincia durante todo el año”, agregó Costa.

“El sector turístico es fundamental para aportar al crecimiento de nuestra ciudad y de nuestra comunidad: con un Gobierno nacional que se ha corrido de su responsabilidad, debemos agudizar el ingenio, la creatividad y trabajar en conjunto todos los sectores para salir de esta situación”, remarcó el intendente Javier Gastón.

Durante la jornada, el gobernador encabezó también una reunión con referentes sindicales, empresarios y representantes de cámaras del sector turístico a nivel nacional.