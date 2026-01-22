Presidente finlandés quiere tener listo un plan de seguridad ártica para la cumbre OTAN de julio

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos

‍El presidente finlandés, Alexander Stubb, dijo el jueves que quiere que un plan para reforzar la seguridad del ‍Ártico esté listo para ⁠una cumbre de la OTAN en Turquía en julio, después de que Estados Unidos anunciara un acuerdo marco para desescalar una disputa sobre el futuro de Groenlandia.

Anteriormente, el presidente Donald Trump dijo que había asegurado el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con ‌la seguridad del Ártico para protegerse de las ⁠amenazas de Rusia y China.

El acuerdo ⁠se produjo cuando Trump abandonó sus amenazas de imponer aranceles a ocho aliados europeos por su postura sobre Groenlandia y descartó tomar ‍por la fuerza la vasta isla rica en minerales.

Stubb dijo que quería un paquete de ⁠medidas para impulsar la seguridad en ‌el Ártico que no fuera "muy diferente" al acuerdo alcanzado en La Haya en junio, cuando los líderes de la OTAN respaldaron un gran aumento del gasto en defensa, tal y como exigía Trump.

"En un mundo ideal, tendríamos algo listo ‌para la ‌cumbre de la OTAN en Ankara", dijo Stubb a Reuters al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Stubb sostuvo que una arquitectura de seguridad ártica más robusta debería basarse en una cooperación más estrecha ​entre los miembros escandinavos de la OTAN -Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia- más Estados Unidos y Canadá.

La amenaza de Trump el fin de semana de imponer aranceles a los países europeos que se opongan a su ambición de adquirir Groenlandia ha sacudido las capitales europeas, y los líderes de la UE se reunirán en ‍Bruselas más tarde el jueves para mantener conversaciones de emergencia sobre el tema.

Stubb se mostró confiado en que los líderes de la UE mantendrán un frente unido respecto a Groenlandia, y subrayó que es especialmente importante que se escuche la opinión de la ​primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Groenlandia es una región autónoma del reino de Dinamarca.

Trump ha argumentado que sólo Estados Unidos puede garantizar la ​seguridad de Groenlandia frente a lo que él dice que son ambiciones chinas y rusas en el Ártico. Pero ⁠su belicoso enfoque ha amenazado con hacer saltar por los aires la alianza de la OTAN y reavivar una guerra comercial con Europa.

(Reportaje de Dave Graham; Editado en español por Natalia Ramos)