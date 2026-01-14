Gobierno Trump reincorpora a empleados despedidos de la agencia de relaciones raciales del DOJ

FOTO DE ARCHIVO: El sello del Departamento de Justicia de EEUU se ve en su sede en Washington

El gobierno de Donald Trump está dando marcha atrás en el despido de casi todos ‍los empleados de una ⁠agencia de la década de 1960 dentro del Departamento de Justicia conocida como "el pacificador de Estados Unidos" que tiene la tarea de sofocar tensiones raciales y étnicas en las comunidades.

El Departamento de Justicia, en un escrito presentado el martes ante un tribunal federal de Boston, reveló que el viernes había rescindido los avisos de despido que emitió ‌en septiembre a 13 de los empleados ⁠del Servicio de Relaciones Comunitarias como ⁠parte de una "reducción de plantilla".

Esos recortes de empleo habrían eliminado a casi todos sus empleados, un hecho que los ‍grupos de derechos civiles citaron en una demanda que argumentaba que los despidos eran ⁠parte de un esfuerzo ilegal ‌de la administración de Trump para desmantelar el Servicio de Relaciones Comunitarias.

En la presentación del martes, el Departamento de Justicia dijo que decidió reincorporar a los empleados "como una cuestión de discreción administrativa", pero no dijo si ‌reanudarían el ‌trabajo en las funciones del Servicio de Relaciones Comunitarias, un hecho que los demandantes señalaron en una presentación separada.

Los demandantes, entre los que se encuentran la Sociedad Ética de la Policía ​y dos ramas locales de la NAACP, pidieron a un juez que celebrara una vista para evaluar el impacto en el caso y si los empleados readmitidos volverían a trabajar en funciones del CRS.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

La agencia fue creada por la ‍Ley de Derechos Civiles de 1964 y desde entonces ha desplegado equipos para mediar en conflictos de desegregación escolar y hacer frente a los disturbios en varios casos de alto perfil, incluso después de la muerte en 2020 de ​George Floyd, un hombre negro que fue asesinado por un oficial de policía blanco de Minneapolis.

Bajo Trump, la agencia ha ​rechazado todas las nuevas solicitudes de servicios y asistencia, según la demanda. La administración de Trump ha ⁠propuesto abolir la agencia, y su propuesta de presupuesto para el año fiscal en curso no contenía dinero para ella.

Con información de Reuters