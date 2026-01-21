¿Qué es la "Junta por la Paz" de Trump y quién se ha incorporado hasta ahora?

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York

El ‍presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a decenas de líderes mundiales a unirse a su iniciativa Junta por la Paz destinada a resolver conflictos mundiales, pero los diplomáticos dicen que podría perjudicar el trabajo de Naciones Unidas.

Mientras algunos aliados tradicionales de Estados Unidos ‍han respondido con cautela, y en algunos casos han ⁠rechazado la oferta de Trump, otros, incluidas naciones que desde hace tiempo tienen lazos tensos con Washington como Bielorrusia, han aceptado.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA DE PAZ DE TRUMP?

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump la propuso por primera vez el pasado mes de septiembre, cuando anunció su plan para poner fin a la guerra de Gaza. Más tarde dejó claro que el mandato de la Junta se ampliaría más allá de Gaza para abordar otros conflictos en todo el mundo.

Trump será el presidente inaugural del Consejo, que se encargará de promover la paz en todo el mundo y de trabajar para resolver los conflictos, según una copia del borrador de la carta vista por Reuters.

Los Estados miembros tendrán un mandato limitado a tres años, a menos que paguen 1.000 millones de dólares cada uno para financiar las actividades de la instancia y se conviertan en miembros permanentes.

La Casa Blanca ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ‌al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, al ex primer ministro británico Tony Blair y al yerno de Trump, ⁠Jared Kushner, como miembros de la Junta Ejecutiva fundadora de la iniciativa.

¿QUÉ PAÍSES ⁠HAN ACEPTADO HASTA AHORA?

Witkoff dijo el miércoles que hasta el momento hasta 25 países habían aceptado la invitación para formar parte de la Junta por la Paz.

Entre ellos figuran aliados de Oriente Medio como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto. Los miembros de la OTAN Turquía y Hungría, ‍cuyos líderes nacionalistas han cultivado buenos lazos personales con Trump, también han aceptado participar.

Otros que han aceptado son Armenia y Azerbaiyán, que alcanzaron un acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos el pasado agosto tras reunirse ⁠con Trump en la Casa Blanca.

Más controvertido es el caso del ‌presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, rechazado durante mucho tiempo por Occidente por el deficiente historial de su país en materia de derechos humanos y su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania, que ha aceptado la invitación de Trump, que se produce en medio de un mayor acercamiento entre Washington y Minsk.

Rusia, que también ha visto cómo sus frías relaciones con Washington mejoraban notablemente a medida que Trump cortejaba al presidente Vladimir Putin mientras acusaba a Kiev de bloquear los esfuerzos para poner fin a la guerra de Ucrania, aún no ha dicho si se unirá.

Tampoco ‌lo ha hecho China, ‌que a menudo ha estado en desacuerdo con Trump, pero que recientemente llegó a una delicada tregua comercial.

Rusia y China son tradicionalmente firmes partidarios de las Naciones Unidas, y ambos son miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que es probable que se muestren cautelosos ante cualquier iniciativa que pudiera considerarse que afecte al organismo mundial.

Trump, que a menudo ha criticado a la ONU por ineficaz, restó importancia esta semana a las preocupaciones de que podría querer ​que su Consejo sustituyera al organismo mundial, diciendo: "Creo que hay que dejar que la ONU continúe porque su potencial es muy grande".

¿QUÉ PAÍSES SE HAN NEGADO A UNIRSE O AÚN NO SE HAN COMPROMETIDO?

La iniciativa de la Junta por la Paz, que llega en medio de una creciente ruptura transatlántica sobre Groenlandia, los aranceles y otros asuntos, ha provocado una respuesta cautelosa de algunos aliados cercanos de Estados Unidos que a menudo se sienten incómodos con el enfoque beligerante, unilateralista y de "América primero" de Trump hacia la diplomacia internacional.

Noruega y Suecia han declinado su invitación, mientras que el ministro de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, dijo que unirse parecía problemático. El diario italiano Il Corriere della Sera informó que unirse a un grupo dirigido por el líder de un país ‍violaría la Constitución italiana.

Francia también tiene intención de rechazar la invitación, según una fuente cercana al presidente Emmanuel Macron, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses a menos que París se uniera.

Canadá dijo que ha acordado "en principio" unirse, pero que los detalles aún se estaban resolviendo. Otros aliados clave de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania y Japón, aún no han adoptado una postura pública clara, aunque un portavoz del gobierno alemán dijo que el canciller Friedrich Merz no asistiría a la ceremonia de firma del consejo en el Foro ​Económico Mundial de Davos.

Ucrania ha declarado que sus diplomáticos están estudiando la invitación, pero el presidente Volodímir Zelenski dijo que le resulta difícil imaginar la posibilidad de formar parte de una Junta con Rusia tras cuatro años de guerra.

¿QUÉ PODER TENDRÁ LA JUNTA?

Sigue sin estar claro qué autoridad legal o herramientas de aplicación ​tendrá la Junta por la Paz o cómo trabajará con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

El estatuto dice que su presidente, Trump, tendrá un amplio poder ejecutivo, incluida la capacidad de vetar decisiones y destituir a miembros, con algunas limitaciones.

Según sus estatutos, la Junta por ⁠la Paz desempeñará "funciones de consolidación de la paz de conformidad con el derecho internacional".

La Casa Blanca también ha anunciado la creación de una Junta Ejecutiva de Gaza para apoyar una administración palestina de transición en la franja. No está claro cómo funcionarán en la práctica la Junta Ejecutiva fundadora y la Junta Ejecutiva de Gaza, que comparten algunos miembros.

Con información de Reuters