Corte Suprema revisará la potestad del gobierno de EEUU para limitar la tramitación del asilo

FOTO DE ARCHIVO: Cruce fronterizo entre Nogales, Arizona, EEUU y Nogales, Sonora, México

17 nov (Reuters) -La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes escuchar una defensa de la Administración del presidente Donald Trump de la potestad del Gobierno para limitar el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

El tribunal admitió la apelación de la administración a la determinación de un tribunal inferior de que la política de "medición", bajo la cual los funcionarios de migración de Estados Unidos podían detener a los solicitantes de asilo en la frontera y negarse a procesar sus solicitudes, violaba la ley federal.

La política había sido rescindida por el expresidente Joe Biden, pero el Gobierno de Trump ha indicado que consideraría reanudarla.

Se espera que la Corte Suprema vea el caso y emita un fallo a finales de junio.

La política de medición es independiente de la prohibición general de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México que Trump promulgó tras volver a la presidencia el 20 de enero, la que también se enfrenta a un reto judicial.

Según la ley estadounidense, un migrante que "llega a Estados Unidos" puede solicitar asilo y debe ser inspeccionado por un funcionario federal de inmigración. La cuestión legal en el caso es si los solicitantes de asilo que son detenidos en el lado mexicano de la frontera han llegado a Estados Unidos.

Los funcionarios de migración estadounidenses comenzaron a rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera en 2016 bajo el mandato del expresidente demócrata Barack Obama durante una oleada de migrantes.

La política de medición se formalizó en 2018, durante el primer mandato del republicano Trump, y se permitió a los agentes fronterizos rechazar la tramitación de solicitudes de asilo cuando los puertos de entrada estaban al límite de su capacidad. Biden, demócrata, rescindió la política en 2021.

El grupo de defensa Al Otro Lado lanzó el largo desafío legal en 2017 con una demanda argumentando que la política de medición violaba la ley federal, que establece que cualquier ciudadano no estadounidense que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo.

(Reportaje de John Kruzel; Edición de Will Dunham)