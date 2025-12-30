Al menos un muerto y 40 heridos deja choque de trenes en mayor zona turística de Perú

Al menos ‍una persona murió y otras 40 resultaron heridas tras el choque frontal de dos trenes por la vía ‍que conduce a la ⁠ciudadela inca de Machu Picchu, en la región turística del Cusco en el sureste de Perú, informaron el martes las autoridades.

La colisión, cuyas causas son investigadas por la policía, ocurrió en la localidad de Pampacahua e involucró a trenes de las empresas Inca Rail S.A. y PerúRail S.A., que prestan servicio de transporte principalmente de turistas nacionales y extranjeros hacia el mayor ‌atractivo arqueológico del país.

"Lamentablemente tenemos información de la ⁠muerte del maquinista de uno de ⁠los trenes", dijo el presidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Carlos González, a periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La firma PeruRail informó en ‍un comunicado que el choque se produjo a as 13.20 hora local (1820 GMT), en el kilómetro ⁠94 de la vía férrea ‌Machu Picchu-Ollantaytambo. La empresa agregó que se trasladó a todos los trabajadores del tren y pasajeros heridos para su atención en centros de salud más cercanos.

Imágenes difundidas en redes sociales poco después del choque mostraron a las locomotoras de ‌ambos trenes ‌frente a frente, seriamente dañados, en medio de vidrios rotos y algunos personas afectadas al costado de la vía férrea siendo atendidas.

El gerente regional de Salud del Cusco, Omar Farfán, dijo a la radio ​local RPP que se han atendido a 40 personas heridas, de los cuales 20 con "relativa gravedad" y el resto policontusos, que fueron derivados a varios hospitales de la ciudad.

Un oficial de la policía dijo que entre los heridos habían turistas extranjeros, sin dar más detalles. En un video en la red social una ‍de las lesionadas se identificó como brasileña.

"Ante los hechos, se ha activado la Red de Protección al Turista, poniendo en marcha los protocolos de atención y articulando acciones con el Gobierno Regional del Cusco", dijo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ​en un comunicado.

La única vía férrea que conduce a la ruina inca quedó interrumpido y las empresas operadoras de los trenes no ​han informado cuándo se restablecerá el transporte a la zona.

Machu Picchu, el mayor atractivo turístico de Perú y considerada ⁠entre las siete nuevas maravillas del mundo, es una ciudadela de piedra que fue construida en la cima de una montaña por los Incas antes del siglo XV.

Con información de Reuters