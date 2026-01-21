Con boleto a $1.000, La Rioja se mantiene entre las tarifas más bajas del NOA

Tras el reciente aumento que fijó el boleto en $1.000, la tarifa de la empresa estatal Riojabus se mantiene como la más baja del NOA y se ubica en el quinto lugar entre las más económicas del país y esto se da como consecuencia del subsidio por parte del Gobierno de La Rioja.

Esto parte de un informe del la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Por un lado, el boleto de transporte público en la localidad bonaerense de Pinamar con un boleto mínimo de $2.625 se ubica como el más caro de Argentina. Mientras que luego se ubica San Martín de los Andes con $2.300.

Por otra parte, la zona donde viajar resulta más económico en Argentina es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un boleto de $620, gracias a los subsidios nacionales. Le siguen el Partido de la Costa con $680, San Luis con $870 y Viedma con $980. Después aparece el precio en La Rioja, aunque en este caso compartido con varias otras ciudades que también cobran $1.000.

El boleto más barato del NOA

Otro dato interesante es que viajar en La Rioja es más barato que en el resto del NOA. Para tomar algunos valores de referencia: en San Fernando del Valle de Catamarca está $1.250, en Santiago del Estero $1.140 y en San Miguel de Tucumán $1.250.

Este informe nacional no toma en cuenta los mecanismos como el Boleto Estudiantil Gratuito, que en el caso de La Rioja tiene 20.000 usuarios. Y tampoco el aporte de subsidios, que en esta Provincia implica un aporte mensual de $1.000 millones.

La información de esta nota publicada por el portal local Economía Riojana basó su información en datos proporcionados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), complementados con cifras del Gobierno provincial y de la empresa Riojabus. El análisis corresponde al mes de enero de 2026.

El consumo de combustibles cayó 10% durante noviembre en La Rioja

El consumo de combustibles en La Rioja registró en noviembre una caída interanual del 10% respecto al mismo mes de 2024, consolidando una tendencia negativa que se mantiene por siete meses consecutivos, según el informe mensual de la Secretaría de Energía de la Nación.

Durante noviembre, se vendieron 11.210 metros cúbicos de combustibles (gasoil y naftas) en las estaciones de servicio de la provincia, frente a los 12.451 metros cúbicos comercializados en noviembre de 2024, lo que refleja una reducción significativa en la demanda.

La baja se observó tanto en el gasoil como en las naftas: el primero cayó un 8,9% interanual, mientras que las naftas registraron una disminución aún mayor, del 10,7%. Según el informe, la caída sostenida en el consumo se relaciona principalmente con los incrementos constantes en los precios de los combustibles líquidos.