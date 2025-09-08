Los supervivientes del terremoto afgano se niegan a regresar a sus aldeas por miedo a los deslizamientos

FOTO DE ARCHIVO: Un niño frente a las casas dañadas por un terremoto mortal que sacudió las provincias afganas de Kunar y Nangarjar, en la aldea de Masud en el distrito de Nurgal, provincia de Kunar, Afganistán

Los supervivientes de los terremotos afganos, preocupados por el temor a que las réplicas hagan caer rocas de las montañas, se han comprometido a no regresar a las aldeas destruidas y a acampar en los campos y en las orillas de los ríos, incluso sin tiendas de campaña para protegerse de la lluvia.

"No tenemos refugio, ni siquiera una tienda de campaña", dijo Adam Khan, un agricultor de 67 años, apoyado en un palo frente a su casa en ruinas en el pueblo de Masud, en la provincia oriental afgana de Kunar, devastada la semana pasada por los terremotos y las réplicas posteriores.

"Anoche llovió, no teníamos dónde refugiarnos", añadió. "Nuestro mayor temor son las grandes rocas que pueden caer en cualquier momento".

Dos terremotos ocurridos desde alrededor de la medianoche del 31 de agosto mataron a más de 2.200 personas e hirieron a más de 3.600 en toda la región, arrasando miles de casas, mientras que las réplicas trajeron nuevos corrimientos de tierra, dejando a las familias atrapadas entre montañas inestables y ríos crecidos.

Los grupos de ayuda enviaron alimentos y suministros en helicóptero, pero los supervivientes afirman que la ayuda es irregular y lenta.

La pobreza y las infraestructuras inadecuadas de Afganistán dejan a muchos pueblos a horas de la carretera más cercana, mientras que la mayoría de las casas, construidas con barro y piedra, se derrumbaron al instante con los temblores.

Las familias se agrupan en campamentos improvisados que salpican la zona. En el pueblo de Shaheedan, el agricultor Shams-ur-Rahman, de 40 años, dijo que perdió a seis familiares y huyó con su familia de nueve miembros. Ahora están sentados a la intemperie junto a una carretera, junto a sus pocas posesiones.

"En las tiendas que nos dieron ni siquiera caben nuestros hijos", explicó. "Al bajar de la montaña, no tenía zapatos para mi hijo, así que compartí los míos con él por turnos mientras bajábamos".

Para algunos, el desplazamiento parece que será permanente. Bajo el duro resplandor del sol, Gul Ahmad, de 51 años, estaba junto a sus familiares, las mujeres de su familia agazapadas a la sombra de un muro mientras sus tiendas desplegables ondeaban en el polvo cercano.

"Incluso si no hay terremoto, una simple lluvia podría derribar rocas sobre nosotros", dijo. "No volveremos. El Gobierno debe darnos un lugar".

Sin refugio, saneamiento y alimentos suficientes, el trauma extenderá las enfermedades y la pobreza en una de las naciones más pobres y propensas a los terremotos del mundo, afirman los organismos internacionales de ayuda.

Algunos de los más afectados son los niños. Sadiq, de 12 años, fue sacado con vida tras permanecer 11 horas atrapado bajo los escombros, en los que su abuela y un primo murieron a su lado.

"Pensé que iba a morir", dijo, sentado tranquilamente en una cama de cuerda mientras primos y tíos se arremolinaban alrededor del refugio familiar. "Parecía el día del juicio final".

Con información de Reuters