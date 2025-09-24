Fuerzas suecas y polacas simulan la defensa de Gotland ante la tensión en el Báltico

FOTO DE ARCHIVO: Una instructora habla con reclutas suecos del regimiento de Gotland a las afueras de Visby, en la isla báltica de Gotland

La isla sueca de Gotland tiene la clave para el control del mar Báltico, según oficiales suecos y polacos que participan esta semana en ejercicios militares destinados a disuadir un posible ataque ruso, en el contexto de escalada de tensiones entre la OTAN y Moscú.

"Es básicamente como un enorme portaaviones en medio del Báltico", dijo el intendente Oscar Hannus de la Armada sueca, enmarcado por uno de los sistemas de misiles suecos RBS-15 que se utilizarían ante cualquier amenaza marítima a la isla.

La unidad de Hannus, junto con paracaidistas y fuerzas de misiles costeros de Polonia, es una de las varias que participan en la operación Gotland Sentry, que pone a prueba los planes de Suecia y la OTAN para desplegar fuerzas terrestres, marítimas y aéreas en cualquier defensa rápida de Gotland.

"Estamos aquí en Gotland con nuestros aliados polacos (...) para disuadir a posibles enemigos del Este en caso de que quieran someternos a cualquier tipo de amenaza aquí en Gotland o en el mar Báltico", dijo Hannus.

Gotland, popular entre los turistas suecos por sus playas de arena, ha adquirido una importancia estratégica cada vez mayor a medida que aumentan las tensiones con Rusia, desde que el presidente Vladímir Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

PODER DE DISUASIÓN

A solo 300 kilómetros (186 millas) del hogar de la Flota Báltica de Rusia en el exclave de Kaliningrado, Gotland domina rutas marítimas vitales y la isla sería crucial si la OTAN tuviera que enviar soldados y suministros para reforzar los cercanos estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, muy probablemente desde Suecia.

"Desde la isla se pueden utilizar varios sistemas de misiles de largo alcance para defender a los aliados y, al mismo tiempo, disuadir a Rusia", dijo Ewa Skoog Haslum, Jefa de Operaciones Conjuntas de la marina sueca en el campo de tiro militar de Tofta, en Gotland.

"La isla también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de rutas de suministro libres para las fuerzas de la OTAN, así como en el sostenimiento del tráfico marítimo civil, vital para el abastecimiento de varios países de la región".

Desmilitarizada después de la Guerra Fría, Suecia ha estado reconstruyendo su fuerza en la isla, que es un afloramiento rocoso de 170 kilómetros (105 millas) de largo al sur de la capital Estocolmo, frente a una Rusia cada vez más asertiva.

En 2018, Suecia reactivó el Regimiento de Gotland del Ejército y ha colocado baterías de misiles tierra-aire en la isla, además de reforzar otras infraestructuras militares.

Tras décadas de compromiso con el estatus de país no alineado, Suecia ingresó en la OTAN en marzo de 2024, lo que significa que ahora puede contar con que los miembros de la alianza acudan en su defensa... y en la de Gotland.

"Cuando se pone una unidad de misiles en Gotland (...) se puede asegurar casi todo el Báltico", dijo el vicealmirante Krzysztof Jaworski, de la Armada polaca. "Yo diría que es importante para todos los países del Báltico".

Con información de Reuters