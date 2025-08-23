Siria retrasa la votación parlamentaria en Sweida tras la violencia sectaria

Imagen de archivo de la localidad predominantemente drusa de Sweida, Siria.

Las primeras elecciones parlamentarias de Siria bajo su nueva administración islamista, previstas para septiembre, no incluirán la provincia meridional de Sweida ni otros dos territorios por motivos de seguridad, según informó el sábado la comisión electoral.

Cientos de personas murieron en julio en enfrentamientos en la provincia de Sweida entre combatientes drusos, tribus beduinas suníes y fuerzas gubernamentales.

Israel intervino con ataques aéreos para impedir lo que calificó de matanzas masivas de drusos a manos de las fuerzas gubernamentales.

Los drusos son una rama minoritaria del Islam con seguidores en Siria, Líbano e Israel. La provincia de Sweida es predominantemente drusa, pero también alberga tribus suníes, y las comunidades han mantenido tensiones durante mucho tiempo por la tierra y otros recursos.

El Comité Superior para las Elecciones a la Asamblea Popular dijo que la votación también se retrasará en las provincias septentrionales de Hasaka y Raqqa hasta que se establezca un "entorno seguro", según la agencia de noticias estatal SANA.

Los escaños asignados a las tres provincias permanecerán vacantes hasta que puedan celebrarse elecciones en ellas, declaró a SANA el portavoz de la comisión, Nawar Najmeh.

"Las elecciones son un asunto soberano que sólo puede celebrarse en las zonas que están totalmente bajo el control del gobierno", añadió.

El jefe de la comisión electoral dijo el mes pasado que las votaciones para los 210 miembros de la Asamblea Popular debían celebrarse entre el 15 y el 20 de septiembre.

Con información de Reuters