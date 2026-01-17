EEUU insta a las tropas sirias a detener avance contra ciudades controladas por los kurdos

Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias combaten a las fuerzas de Damasco en Tabqa, Siria.

Estados Unidos instó el sábado al ejército sirio a detener su avance a través del territorio controlado por los ‍kurdos en el norte ⁠del país, donde las tropas de Damasco se enfrentaron a las fuerzas kurdas por puestos estratégicos y yacimientos petrolíferos a lo largo del río Éufrates.

Durante días, las tropas sirias se habían concentrado en torno a un grupo de aldeas situadas justo al oeste del sinuoso río Éufrates y habían pedido a las Fuerzas Democráticas Sirias, dirigidas por los kurdos y estacionadas allí, que redesplegaran sus fuerzas en la orilla ‌opuesta del río.

Los combatientes de las Fuerzas Democráticas ⁠Sirias se retiraron de la zona a ⁠primera hora del sábado como gesto de buena voluntad, pero luego acusaron a las tropas sirias de violar el acuerdo al seguir avanzando ‍hacia el este, hacia ciudades y yacimientos petrolíferos no incluidos en el acuerdo.

Brad Cooper, que dirige el ⁠Mando Central del ejército estadounidense, dijo ‌en una declaración escrita publicada en la red social X que las tropas sirias deben "cesar cualquier acción ofensiva en las zonas" entre la ciudad de Alepo y la ciudad de Tabqa, unos 160 kilómetros más al este.

El acuerdo inicial de retirada incluía ‌la ciudad ‌principal de Deir Hafer y algunos pueblos de los alrededores, cuyos residentes son predominantemente árabes y celebraron la llegada de las tropas sirias.

"Ha ocurrido con el menor número de pérdidas. Ya ha habido suficiente sangre en este país, ​Siria. Nos hemos sacrificado y perdido lo suficiente, la gente está cansada de ello", dijo a Reuters Hussein al-Jalaf, residente de Deir Hafer.

La Compañía Petrolera Siria dijo que los yacimientos cercanos de Rasafa y Sufyan habían sido capturados por las tropas sirias y ahora podrían volver a funcionar.

Las Fuerzas Democráticas Sirias se habían retirado hacia el este, algunas a pie, ‍hacia la ciudad de Tabqa, río abajo pero todavía en la orilla occidental y cerca de una presa hidroeléctrica, una fuente crucial de energía.

No obstante, cuando el ejército sirio anunció que su objetivo es capturar Tabqa a continuación, las Fuerzas Democráticas Sirias dijeron que eso no forma ​parte del acuerdo original y que lucharán por mantener la ciudad, así como otro yacimiento petrolífero en sus proximidades.

Según una fuente de seguridad siria, ​aviones de la coalición liderada por Estados Unidos sobrevolaron las ciudades en conflicto lanzando bengalas de advertencia.

Con información de Reuters