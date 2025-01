Seis países de la UE piden un alivio temporal de las sanciones a Siria

FOTO DE ARCHIVO: Una vista general de la ciudad de Damasco durante el primer amanecer del año

Seis estados miembros de la Unión Europea han pedido que el bloque suspenda temporalmente las sanciones a Siria en ámbitos como el transporte, la energía y la banca, según un documento visto por Reuters.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE tienen previsto debatir la relajación de las sanciones a Siria durante una reunión en Bruselas el 27 de enero.

Los líderes europeos comenzaron a reevaluar su política hacia Damasco tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Asad por fuerzas insurgentes lideradas por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), designado como grupo terrorista por Estados Unidos y la mayoría de los demás países, así como por Naciones Unidas.

El documento, firmado por Alemania, Francia, Países Bajos, España, Finlandia y Dinamarca, señala que la UE "debe comenzar inmediatamente a ajustar nuestro régimen de sanciones".

No obstante, el documento también advertía de que si no se cumplían las expectativas de la UE en cuanto al respeto de los derechos humanos y las minorías, podrían no levantarse más sanciones y aplicarse un mecanismo de reversión a las sanciones ya retiradas.

La semana pasada, Estados Unidos eximió de sanciones durante seis meses las transacciones con instituciones gubernamentales sirias, en un esfuerzo por facilitar el flujo de ayuda humanitaria.

Los seis miembros de la UE afirmaron que el bloque debe levantar las sanciones para facilitar los vuelos civiles, reevaluar las sanciones sobre bienes de alto valor, eliminar la prohibición de exportar tecnología de petróleo y gas y reabrir los canales financieros entre la UE y Siria.

También dijeron que debían mantenerse las sanciones contra los miembros del gobierno de Asad y sus partidarios.

El levantamiento de las sanciones a HTS tendría que discutirse a nivel de Naciones Unidas y coordinarse con los socios cercanos, decía el documento.

Kaja Kallas, responsable de la política exterior del bloque, se reunió el domingo con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad Hassan al-Shibani, en Riad, donde altos diplomáticos de Oriente Medio y Occidente se dieron cita para debatir la situación en el país.

(Reportaje de Jan Strupczewski en Bruselas. Redacción de Lili Bayer, Edición de William Maclean. Editado en español por Natalia Ramos)