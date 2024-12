Aumentan a cuatro los muertos en atropello masivo en mercado navideño alemán: Bild

Un policía pasa por la calle donde un auto atropelló a una multitud en un mercado navideño en Magdeburgo, Alemania.

El sábado se elevó a cuatro el número de fallecidos por el atropello masivo perpetrado con un auto en un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo, según el diario Bild, en un incidente que se saldó con la detención de un saudí como sospechoso.

Decenas de personas resultaron heridas en el ataque del viernes por la noche, que se produjo en medio de un intenso debate sobre la seguridad y la migración durante la campaña electoral que vive la mayor economía de Europa y en la que la extrema derecha está obteniendo buenos resultados.

La policía no estaba disponible de inmediato para comentar las cifras de víctimas. Las autoridades locales dijeron en un principio que había al menos dos muertos, pero que el número de víctimas podría aumentar.

Según el Bild, 41 personas estaban en estado crítico, 86 recibían tratamiento hospitalario por heridas graves y otras 78 presentaban heridas leves.

Las autoridades alemanas están investigando a un médico saudí de 50 años, residente en Alemania desde hace casi dos décadas, en relación con el atropello. La policía registró su domicilio durante la noche.

El motivo sigue sin estar claro y la policía aún no ha dado el nombre del sospechoso. Los medios alemanes lo han identificado como Taleb A.

Una fuente saudí dijo a Reuters que Riad había advertido a las autoridades alemanas sobre el atacante después de que publicó en su cuenta personal de la red social X opiniones extremistas que amenazaban la paz y la seguridad.

Der Spiegel informó de que el sospechoso simpatiza con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). La revista no dijo de dónde había sacado la información.

La agencia de inteligencia nacional germana declinó hacer comentarios sobre la investigación en curso.

El diario FAZ de Alemania dijo que entrevistó al sospechoso en 2019, describiéndolo como un activista anti-islam.

"Las personas como yo, que tienen un origen islámico pero ya no son creyentes, no son recibidas ni con comprensión ni con tolerancia por los musulmanes aquí", fue citado diciendo. "Soy el crítico del Islam más agresivo de la historia. Si no me creen, pregunten a los árabes".

"NO SE PUEDE OLVIDAR"

Andrea Reis, que estuvo en el mercado el viernes, regresó el sábado con su hija Julia para depositar una vela junto a la iglesia que domina el lugar. Dijo que, de no haber sido por unos instantes, podrían haber estado en la trayectoria del auto.

"Dije 'vamos a por una salchicha', pero mi hija dijo 'no, sigamos dando una vuelta'. Si nos hubiéramos quedado donde estábamos, habríamos estado en el camino del auto", afirmó.

Las lágrimas corrían por su rostro mientras describía la escena. "Niños gritando, llorando por mamá. No se puede olvidar", señaló.

El canciller alemán, Olaf Scholz, tiene previsto visitar Magdeburgo más tarde en el día.

Sus socialdemócratas van por detrás de la AfD y de la oposición conservadora en los sondeos previos a las elecciones anticipadas previstas para el 23 de febrero. La AfD lidera los llamados a la represión de la inmigración en el país.

Su candidata a canciller, Alice Weidel, y su colíder, Tino Chrupalla, emitieron un comunicado el sábado condenando el incidente. "El terrible ataque contra el mercado navideño de Magdeburgo en medio del pacífico periodo prenavideño nos ha conmocionado", afirmaron.

Con información de Reuters