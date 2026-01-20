“Un sistema al alcance de todos”: Formosa destacó el sistema sanitario y celebró la salud pediátrica

En el marco de las tareas que lleva adelante el Gobierno de Gildo Insfrán para el cuidado sanitario, Formosa celebró los resultados de los estudios pediátricos. En esta oportunidad, el titular de la Subsecretaria de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), Manuel Cáceres, destacó el excelente estado de salud de los niños y niñas que participan de la asistencia brindada por la provincia.

En diálogo con Agenfor, Cáceres expresó: “Tenemos un sistema de salud que está al alcance de todos. En la mayoría de los barrios tenemos centros de salud, así el formoseño tiene un lugar donde ir a hacer sus atenciones médicas y sus consultas”. Cáceres subrayó que los resultados positivos en las revisiones médicas son un reflejo directo de la conciencia familiar y de un Estado presente que garantiza atención primaria en cada rincón de la provincia.

El funcionario especificó que existe un sistema equipado para una atención eficiente en todo el territorio provincial. “Tenemos una red de laboratorios muy grande, con test rápidos, que, en el caso que tengan por ejemplo una patología viral febril, te hacen un hisopado, y en cuestión de minutos te dicen si tenés influenza, COVID-19 o alguna otra patología”, puntualizó mientras que expresó que dichos estudios serológicos se hacen de test rápido, una posibilidad única, ya que en otras provincias no existe este tipo de exámenes.

Cáceres consideró que el acceso a dichos exámenes se debe a las políticas públicas encaradas por la gestión provincial: “Nosotros tenemos la suerte de estar en una provincia organizada y con una decisión política del gobernador Gildo Insfrán, de por ejemplo comprar estos test para que el formoseño salga con un diagnóstico de su consulta”.

Además indicó que en el Paraíso de los Niños, donde se concretó una nueva jornada de control, estuvo acompañado por directores de centros de salud de capital y un grupo de enfermería de la especialidad de Pediatría del Hospital de la Madre y el Niño.

Formosa continúa con los programas sanitarios, alimenticios, y de inclusión social

La provincia de Formosa transita la temporada estival con una agenda sostenida de políticas públicas con especial énfasis en el cuidado integral de las infancias. A través de una planificación anticipada del Modelo Formoseño, los programas de asistencia alimentaria, sanitaria y social continúan en funcionamiento.

En ese marco, el Servicio Social Nutricional mantuvo su actividad desde el primer día hábil de enero. Las instituciones educativas abrieron sus puertas para recibir a niñas, niños y familias, y garantizaron el acceso diario a desayuno, almuerzo y merienda. El almuerzo se sirvió en plato en los establecimientos y se entregó en formato vianda para evitar traslados prolongados bajo altas temperaturas, y se permite solo los adultos realicen el retiro.

En cuanto al desayuno y la merienda, las preparaciones se entregan para ser llevadas a los hogares, con la modalidad de que los chicos asistan con un recipiente. La propuesta alimentaria se organiza mediante un menú semanal equilibrado y variado: guiso de fideos con pollo los lunes; milanesas de carne o pollo los martes; pata muslo al horno los miércoles; albóndigas con arroz los jueves; y tallarines con estofado de pollo los viernes. Como complemento, se ofrece arroz con leche y frutas.