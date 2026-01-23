Formosa fortalece la red de hemoterapia y lidera la campaña de donación de sangre en el territorio

Este jueves, Formosa concretó una nueva colecta de sangre con una amplia participación de vecinos que se acercaron de manera voluntaria a donar en el Hospital de Tres Lagunas. La convocatoria volvió a tener una respuesta positiva, lo que reflejó el compromiso solidario de la comunidad con una práctica fundamental para el sistema de salud.

Desde 2023, el nosocomio forma parte de la Red Provincial de Hemoterapia y, desde entonces, las colectas se realizan de manera ininterrumpida durante todo el año. El director del hospital, Alejandro Gómez, explicó que las jornadas se desarrollan prácticamente todas las semanas, al tratarse de un recurso vital que no puede obtenerse por otro medio que no sea la voluntad solidaria de las personas.

Gómez indicó que durante el 2026 el hospital promueve activamente la donación, con el objetivo de ampliar la cantidad de donantes voluntarios. Señaló que cualquier persona puede necesitar una transfusión en algún momento de su vida y que resulta indispensable contar siempre con unidades suficientes. En ese sentido, destacó que desde principios de enero hasta la fecha el hospital ya aportó 26 unidades de sangre al Centro Provincial de Hemoterapia, y subrayó que una sola unidad puede beneficiar hasta a cuatro personas que requieren tratamientos o enfrentan situaciones críticas de salud.

Trabajo permanente y aporte provincial

El director remarcó que las colectas en hospitales del interior son posibles gracias a las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno de Formosa y a la provisión de equipamiento con tecnología de última generación. Según explicó, esto permite garantizar extracciones seguras, una adecuada conservación y el traslado en condiciones óptimas de las unidades recolectadas, además de ofrecer a los donantes un ambiente cómodo y seguro, con refrigerio incluido.

Además de las colectas masivas programadas, el Servicio de Hemoterapia del hospital trabaja a demanda para responder de forma inmediata ante urgencias que requieren transfusiones. En esos casos, el equipo local se encarga de captar donantes y de articular directamente con el Centro Provincial de Hemoterapia para dar una respuesta rápida.

Finalmente, el funcionario destacó la actitud solidaria de los vecinos de Tres Lagunas, quienes, según afirmó, se presentan espontáneamente a donar cuando surge una necesidad. Señaló además que el hospital cuenta con un banco de donantes, integrado por personas que realizan donaciones voluntarias y regulares durante todo el año, lo que refleja el compromiso sostenido de la localidad con la donación de sangre y una creciente conciencia sobre su valor social y sanitario.