Trump dice que la oferta de Putin sobre el control de armas nucleares "parece una buena idea"

FOTO ARCHIVO-El presidente estadounidense Trump se reúne con el presidente ruso Putin en Alaska

5 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que la oferta del presidente ruso, Vladimir Putin, de mantener voluntariamente los límites de las armas nucleares estratégicas desplegadas "parece una buena idea".

Putin ofreció el mes pasado mantener voluntariamente los límites del tamaño de los dos mayores arsenales nucleares del mundo establecidos en el acuerdo New START de 2010, que expira en febrero, si Estados Unidos hace lo mismo.

"Me parece una buena idea", dijo Trump a periodistas al salir de la Casa Blanca, cuando se le preguntó por la oferta de Putin.

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, había dicho la semana pasada que Moscú seguía esperando a que Trump responda a la oferta de Putin de mantener voluntariamente los límites de las armas nucleares estratégicas desplegadas una vez que expire un tratado clave de control de armas.

Cualquier acuerdo para seguir limitando las armas nucleares contrastaría con las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia desde que Trump y Putin se reunieron en Alaska a mediados de agosto, dadas las supuestas incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN.

En un videoclip difundido el domingo, Putin advirtió de que la decisión de Estados Unidos de suministrar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania para atacar en el interior de Rusia destruiría la relación de Moscú con Washington.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el mes pasado que Washington estaba considerando una solicitud ucraniana para obtener misiles que podrían atacar en Rusia, incluido Moscú, aunque no está claro si se ha tomado una decisión final.

A Trump, que ha expresado su decepción con Putin por no actuar para poner fin a la guerra en Ucrania, no se le preguntó directamente el domingo sobre la posibilidad de suministrar Tomahawks a Ucrania.

Con información de Reuters