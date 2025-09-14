Rusia muestra su poderío militar con misiles y bombarderos hipersónicos durante unos ejercicios

Rusia dispara el misil hipersónico Zircon durante unas maniobras militares en el mar de Barents

Rusia dijo el domingo que disparó un misil de crucero hipersónico Zircon (Tsirkon) contra un objetivo en el mar de Barents y que cazabombarderos supersónicos Sukoi Su-34 habían realizado ataques en el marco de unas maniobras militares conjuntas con Bielorrusia.

Las maniobras estratégicas conjuntas "Zapad" (Occidente) de Rusia y Bielorrusia comenzaron el 12 de septiembre con el objetivo de mejorar el mando y la coordinación militar en caso de ataque a Rusia o Bielorrusia, informó el Ministerio de Defensa.

Moscú y Minsk han afirmado que las maniobras son exclusivamente defensivas y que no pretenden atacar a ningún miembro de la OTAN, aunque la alianza militar liderada por Estados Unidos anunció una operación "Centinela Oriental" tras la incursión de drones rusos en Polonia los días 9 y 10 de septiembre.

El Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de la fragata Almirante Golovko de la Flota del Norte disparando un misil hipersónico Zircon contra un objetivo en el mar de Barents. Las imágenes mostraban el lanzamiento vertical del misil desde la fragata y su posterior vuelo en ángulo hacia el horizonte.

"Según los datos de seguimiento objetivos recibidos en tiempo real, el objetivo fue destruido por un impacto directo", dijo la cartera.

El ministerio señaló que en el ejercicio también participaron aviones antisubmarinos de largo alcance del cuerpo mixto de aviación de la Flota del Norte. Agregó que las tripulaciones de Su-34 practicaron un bombardeo contra objetivos terrestres.

El presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo en 2019 que el Zircon puede volar a nueve veces la velocidad del sonido y golpear objetivos en el mar y en tierra a una distancia de más de 1.000 kilómetros.

Fuentes de medios rusos dicen que el misil, conocido como 3M22 Zircon en Rusia y SS-N-33 por la OTAN, tiene un alcance de 400 a 1.000 km, y que la masa de su ojiva es de alrededor de 300 a 400 kg.

Con información de Reuters