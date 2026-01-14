Rusia detiene a los principales médicos de un hospital siberiano tras la muerte de nueve bebés

FOTO DE ARCHIVO. Una persona inspecciona una sala de partos en un hospital de maternidad donde nueve bebés recién nacidos murieron este mes, en Novokuzhetsk, Rusia

Rusia ha detenido al médico jefe y al ‍jefe en ⁠funciones de la unidad de cuidados intensivos de una maternidad siberiana tras la muerte de nueve recién nacidos, según informaron el miércoles los investigadores.

El Comité Estatal de Investigación de ‌Rusia dijo que ⁠los médicos habían ⁠sido detenidos como sospechosos de causar la muerte por negligencia. No ‍fue posible contactar inmediatamente con los médicos ⁠o sus abogados.

"Como ‌resultado del desempeño incorrecto por parte de los sospechosos de sus obligaciones oficiales y profesionales en la ‌organización y ‌prestación de atención médica, (...) nueve recién nacidos que nacieron entre el 1 de diciembre de 2025 ​y el 12 de enero de 2026 murieron", dijo el Comité.

El caso, del que se hicieron eco medios de comunicación estatales e independientes, provocó una ‍indignación generalizada en Rusia.

Políticos, comentaristas y rusos de a pie se preguntaron cómo podía aspirar el país a elevar ​su tasa de natalidad —una prioridad fijada por el presidente Vladimir Putin— ​si se permitía que ocurrieran tales tragedias.

Con información de Reuters