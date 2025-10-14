Rusia abre una nueva causa penal contra el opositor exiliado Mijaíl Jodorkovski

FOTO DE ARCHIVO. El exoligarca opositor ruso exiliado Mijaíl Jodorkovski habla durante una manifestación con motivo del próximo aniversario de los 1.000 días desde la invasión rusa de Ucrania, frente a la embajada rusa en Londres, Reino Unido

14 oct (Reuters) -El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) informó el martes de que había abierto una causa penal contra Mijaíl Jodorkovski, exiliado crítico con el Kremlin, acusándole de crear una "organización terrorista" y de conspirar para tomar el poder mediante la violencia.

Jodorkovski, magnate del petróleo que en su día fue el hombre más rico de Rusia, cumplió 10 años de condena en una prisión de Siberia por cargos de fraude que, según él mismo y muchos países occidentales, tenían motivaciones políticas.

El FSB dijo que los cargos se referían a las actividades de un grupo respaldado por Jodorkovski que se opone a la guerra en Ucrania. El grupo, denominado Comité Antiguerra, ha sido prohibido en Rusia.

No hubo comentarios inmediatos de Jodorkovski ni de sus representantes.

Jodorkovski saltó a la fama como uno de los pocos empresarios ricos que apoyaron al expresidente ruso Boris Yeltsin en la década de 1990, con lo que adquirió un enorme poder en la economía rusa.

Cayó en desgracia cuando el sucesor de Yeltsin, Vladimir Putin, reforzó el control del Kremlin sobre figuras empresariales que antes eran independientes.

Fue indultado en 2013 y abandonó Rusia. Desde entonces ha apoyado a una serie de grupos opuestos a Putin.

Desde 2022, Jodorkovski se ha convertido en una figura destacada entre los exiliados rusos que apoyan a Kiev frente a Moscú en la guerra de Ucrania. Poco después del estallido de la guerra, fue designado "agente extranjero" por Rusia.

Con información de Reuters