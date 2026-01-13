Rusia abre una investigación por la muerte de nueve bebés en un hospital siberiano

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de la entrada al hospital que fue construido gracias a la financiación del gigante ruso del aluminio Rusal, en Sayanogorsk, en el sur de Siberia, Rusia

Rusia ha abierto una investigación penal ‍sobre la ⁠muerte de nueve recién nacidos este mes en una maternidad de Siberia, según informaron el martes las autoridades.

El Comité Estatal de Investigación dijo ‌que los presuntos ⁠delitos eran ⁠negligencia y muerte por negligencia. No precisó quién estaba siendo ‍investigado.

Los investigadores se han incautado los ⁠historiales médicos ‌del hospital de la ciudad de Novokuznetsk y están realizando pruebas forenses para determinar ‌la ‌causa de las muertes. También se está interrogando al personal sobre las medidas ​que tomaron o dejaron de tomar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobernador regional dijo que el médico jefe del hospital había sido destituido de su ‍cargo.

El hospital indicó en su sitio web que había suspendido los ingresos debido a un exceso ​de infecciones respiratorias y que estaba aplicando medidas ​de cuarentena.

Con información de Reuters