Putin se reunirá con enviados de EEUU para tratar un posible acuerdo de paz en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión con miembros del Gobierno a través de videoconferencia en el Kremlin en Moscú, Rusia

MOSCÚ, 22 ene - El ‍presidente ruso, Vladímir Putin, discutirá el jueves en Moscú un posible plan de paz para Ucrania con los enviados estadounidenses Steve Witkoff ‍y Jared Kushner, después de ⁠que el presidente Donald Trump dijera que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba "razonablemente cerca".

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Rusia, y por separado con Kiev y líderes europeos, sobre varios borradores diferentes de un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo a pesar de las repetidas promesas de Trump de cerrar uno.

Putin, en una intervención en una reunión del Consejo de Seguridad ‌ruso a última hora del miércoles, dijo que se reuniría ⁠con el enviado especial de Trump, Witkoff, ⁠y con el yerno de Trump, Kushner, en Moscú para "continuar el diálogo sobre el acuerdo ucraniano", así como sobre la idea de la Junta ‍de la Paz de Trump y la posibilidad de utilizar activos rusos congelados.

En juego está cómo poner fin a ⁠la guerra más mortífera en Europa desde ‌la Segunda Guerra Mundial, el futuro de Ucrania, hasta qué punto se deja de lado a las potencias europeas y si perdurará o no un acuerdo de paz mediado por EEUU.

"Creo que puedo decir que estamos razonablemente cerca", dijo Trump. "Tenemos que conseguir detenerlo (...). Creo que ahora están ‌en un punto ‌en el que pueden juntarse y llegar a un acuerdo".

"Y si no lo hacen, son estúpidos", dijo Trump, refiriéndose a Putin y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La semana pasada, Trump dijo a Reuters que Zelenski era el principal impedimento para ​llegar a un acuerdo.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 tras ocho años de combates en el este del país, desencadenando el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde el punto álgido de la Guerra Fría.

Los líderes ucranianos y europeos afirman que no se puede permitir que Rusia consiga sus objetivos tras lo que consideran una apropiación de tierras de carácter imperialista. Si Rusia gana, ‍dicen las potencias europeas, un día atacará a la OTAN. Moscú afirma que tales afirmaciones son ridículas y que no tiene intención de atacar a ningún miembro de la OTAN.

Rusia afirma que los líderes europeos pretenden echar por tierra las conversaciones de paz introduciendo condiciones que saben que serán inaceptables ​para Rusia, que en 2025 tomó entre 12 y 17 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano al día.

Putin, que ha repetido en varias ocasiones que está abierto a ​discutir la paz, considera la guerra como un momento decisivo en las relaciones con Occidente, que según él humilló a Rusia tras ⁠la caída de la Unión Soviética en 1991 al ampliar la OTAN e invadir lo que él considera la esfera de influencia de Moscú.

Con información de Reuters