El Kremlin dice que Rusia endurecerá su postura sobre Ucrania tras el ataque con drones

Imágenes satelitales muestran el complejo residencial de Vladimir Putin en Roshchino, región de Nóvgorod, Rusia

‍El Kremlin dijo el martes que el ataque de un dron ‍ucraniano contra una ⁠residencia presidencial en la región de Nóvgorod endurecería la posición de Rusia sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a los combates.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha tachado las acusaciones rusas de "otra sucesión de mentiras" destinadas a ‌justificar nuevos ataques contra Ucrania ⁠y prolongar la guerra.

El ⁠portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Ucrania había negado el ataque con ‍drones y que muchos medios de comunicación occidentales le seguían ⁠el juego a Kiev.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esta ‌acción terrorista tiene como objetivo hacer fracasar el proceso de negociación", dijo Peskov a la prensa. "La consecuencia diplomática será endurecer la posición negociadora de ‌la ‌Federación Rusa".

El ejército ruso, dijo, sabía cómo y cuándo responder.

"Vemos que el propio Zelenski está tratando de negar esto, y muchos medios de ​comunicación occidentales, siguiendo el juego del régimen de Kiev, están empezando a difundir el tema de que esto no sucedió", dijo Peskov. "Se trata de una afirmación completamente descabellada".

Peskov declinó decir dónde se encontraba Putin ‍en el momento del ataque, afirmando que, a la luz de los recientes acontecimientos, tales detalles no deberían ser de dominio público.

Cuando se le preguntó si ​Rusia tenía pruebas físicas del ataque con drones, dijo que las defensas aéreas habían ​derribado los drones, pero que la cuestión de los restos correspondía al ⁠Ministerio de Defensa.

Con información de Reuters