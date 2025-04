La Rioja en el exterior: Quintela afianza vínculos comerciales con Rusia e impulsa la participación del sector privado

En el marco de una misión oficial por Rusia y China, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó una reunión clave con la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales para el sector privado riojano. Durante el encuentro, el mandatario provincial expuso las capacidades productivas de la provincia y presentó proyectos estratégicos en desarrollo vinculados a los recursos naturales de la región.

El Gobernador riojano destacó la importancia de que La Rioja sea conocida internacionalmente, sobre todo en tierras rusas, en gran medida por las riquezas naturales que tiene la provincia y que muchas de ellas tienen un profundo desarrollo y crecimiento. "Queremos que sepan que La Rioja existe, que es una provincia importante, que tiene muchas riquezas que no están explotadas, pero están desarrolladas", expresó Quintela.

"Tenemos extensiones de tierra bastante importantes, pero tenemos problemas presupuestarios, ya que no contamos con los recursos suficientes para realizar las obras necesarias que permitan conducir el agua a las zonas que lo requieren", señaló el riojano.

Fortalecer la cooperación

En esta línea, el Gobernador destacó: "Hoy nos presentamos, queremos que sepan lo que podemos ofrecer. Somos diez gobernadores del norte, que nos organizamos de manera similar a las regiones de Rusia. Juntos podemos ofrecer una propuesta mucho más potente". Además, remarcó la importancia de trabajar en conjunto con las cámaras empresariales para ampliar las oportunidades comerciales.

El Gobernador pudo desarrollar cuestiones políticas internas, y explicó las diferencias con el actual presidente. "Ya hablando políticamente, tenemos diferencias con el actual Presidente, no pensamos de la misma manera. No quiero traer cuestiones internas de mi país, pero él no viene a Rusia, no le interesa venir a Rusia porque tiene una vinculación con Estados Unidos", detalló Quintela.

Además, señaló que a la provincia de La Rioja lo que le interesa es "desarrollar nuestra región, nuestra provincia por sobre todas las cosas y tenemos una simpatía marcada por un pueblo cordial como Rusia". Asimismo, como parte del encuentro se destacó la invitación a participar en un evento en Rusia, el cual es clave ya que reúne al sector privado de la provincia.

La misión de Quintela se prevé que abrirá nuevas puertas para fortalecer el intercambio comercial. El evento se enmarca con el enfoque de la provincia por ampliar sus horizontes comerciales, tal como se hizo en giras previas por Dubái y Washington. No caben dudas que La Rioja avanza en su posicionamiento global, y busca el desarrollo económico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los riojanos.