Quintela no apelará el fallo judicial de Servini, pero aseguró que los avales se presentaron "en tiempo y forma"

Luego de que la jueza electoral María Servini rechazara los planteos de la lista del gobernador Ricardo Quintela para presidir al Partido Justicialista (PJ), el mandatario provincial desistió de seguir la instancia judicial con una apelación a la Cámara Electoral, por lo que baja su candidatura para presidir el movimiento. Sin embargo, sobre la formalidad de su presentación, aseguró que desde su lista, Federales, un grito de corazón, la entrega de los avales se hizo "en tiempo y forma".

En comunicación con la CNN, el riojano desmintió las versiones que aseguran una falta de avales por parte de su lista: "Es falso que no conseguimos los avales, sino no hubiéramos apelado. Desaparecieron 14 mil avales cuando yo dije que no había vista de unidad, que era mejor competir y movilizar para participar de un movimiento electoral".

Por otra parte, aseguró que desde su espacio buscan "construir un esquema para que el peronismo pueda volver seducir a la sociedad y poder hablar de los problemas de la comunidad". "No se pudo dar, planteé la necesidad de seguir manteniendo un espacio político y agradecer a los compañeros que nos acompañaron para conformar una política movimentista", agregó.

Quintela acompañará por la unidad del PJ

Más temprano, en comunicación con Radio 10, Quintela detalló que señaló que "seguramente" hablará con Cristina Fernández de Kirchner en los próximos días. "Nosotros vamos a acompañar, queremos seguir trabajando, ampliando el espacio. Vamos a seguir trabajando en la conformación de un espacio político dentro del peronismo que ayude a consolidar al movimiento nacional justicialista y, fundamentalmente, a contener a muchos compañeros", agregó.

Sobre el rol que tendrá CFK al interior del PJ, el gobernador riojano resaltó: "Es importante la dinámica que le ponga al partido la Presidenta, para que podamos trabajar en forma conjunta".

Además destacó la figura de su par bonaerense, Axel Kicillof, a quien "hay que cuidarlo y protegerlo y tratar de acompañarlo". "Más la provincia de Buenos Aires, que tiene 18 millones de argentinos. Yo tengo 450 mil habitantes y tengo problemas, imaginate con 18 millones. Por eso es importante que los gobernadores estemos todos juntos tratando de revertir esta situación", explicó.

Para Quintela, los gobernadores deben "tomar conciencia" para poder "defender" sus intereses provinciales porque "todas las provincias están sufriendo" en el contexto de ajuste del gobierno de Javier Milei. "El tema es que nosotros estemos de acuerdo cuál es el camino que tenemos que transitar, cual es el adversario nuestro, el objetivo que tenemos que plantear y para eso tenemos que acumular fuerza. Tenemos que cuidarnos a nosotros, protegernos", agregó.