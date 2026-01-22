EN VIVO
Zelenski llega a Davos para reunirse con Trump

22 de enero, 2026 | 06.24

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el jueves que se ‍habían hecho "muchos progresos" ⁠en las conversaciones de paz de Ucrania y que las negociaciones se reducían a una última cuestión, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegaba a Suiza para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Zelenski había dicho a principios de esta semana que no asistiría al Foro Económico Mundial ‌anual de Davos y que permanecería ⁠en Kiev para centrarse en ⁠la crisis energética de Ucrania, donde los ataques aéreos rusos contra la infraestructura eléctrica han dejado ‍sin electricidad partes de la capital y otras regiones.

Zelenski había dicho que solo viajaría ⁠a Davos si existía ‌la oportunidad de firmar un acuerdo con Trump sobre la resolución de la guerra de casi cuatro años que incluyera garantías de seguridad y financiación para la reconstrucción de ‌Ucrania tras ‌la guerra.

El miércoles, sin embargo, Trump anunció que se reuniría con el líder ucraniano en Davos. El portavoz de Zelenski dijo en un comunicado que el líder ​ucraniano se reuniría con Trump a las 13.00 hora local (1200 GMT) antes de pronunciar un discurso a las 14.30 (1330 GMT).

Witkoff ha mantenido conversaciones en los últimos días con dirigentes ucranianos en Davos, tras las conversaciones del fin de semana en Florida.

Estaba ‍previsto que llegara a Moscú con el también enviado estadounidense Jared Kushner más tarde el jueves para hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el posible plan para poner fin al conflicto, ​el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El Kremlin dijo que la reunión de Putin ​con Witkoff y Kushner será entre las 19:00 y las 20:00 hora de Moscú (de 1600 ⁠a 1700 GMT).

Con información de Reuters

