Cinco activistas propalestinos se declaran inocentes de irrumpir en una base militar británica

Cinco activistas propalestinos se declararon inocentes el ‍viernes de ⁠irrumpir en una base aérea militar británica y dañar dos aviones en protesta por el apoyo de Reino Unido a Israel.

Los cinco están acusados de ‌irrumpir en junio en ⁠la base ⁠de la Real Fuerza Aérea de Brize Norton, en el ‍centro de Inglaterra, y rociar con ⁠pintura roja dos ‌aviones Voyager utilizados para repostar y transportar combustible.

El grupo activista Palestine Action, prohibido desde entonces ‌por el ‌Gobierno, afirmó estar detrás del incidente.

Lewie Chiaramello, Jon Cink, Amy Gardiner-Gibson —también conocida como Amu ​Gib—, Daniel Jeronymides-Norie y Muhammad Umer Khalid comparecieron ante el tribunal londinense de Old Bailey por videoconferencia desde la cárcel.

Se declararon inocentes ‍de los delitos de daños contra la propiedad y entrada en lugar prohibido con fines perjudiciales para los ​intereses o la seguridad de Reino Unido.

Está previsto que ​su juicio comience en enero de 2027.

