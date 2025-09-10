El príncipe Enrique se reúne con su padre, el rey Carlos, por primera vez en 20 meses

El príncipe Enrique tomó el té con el rey Carlos el miércoles en la primera reunión en 20 meses entre ambos, en lo que puede ser un primer paso para poner fin a una desavenencia muy publicitada entre ambos.

Enrique, el duque de Sussex, había visto por última vez a su padre en febrero de 2024, poco después de que se anunciara que el rey estaba recibiendo tratamiento para una forma no especificada de cáncer.

El Palacio de Buckingham confirmó que Carlos, de 76 años, se reunió con su hijo en Clarence House, Londres.

Enrique, de 40 años, voló a Reino Unido el lunes para una serie de compromisos, y a primera hora del miércoles visitó un centro de investigación especializado en mejorar el tratamiento de las víctimas con lesiones por explosión.

Desde que Enrique y su esposa estadounidense Meghan se mudaron a California en 2020, donde ahora viven con sus dos hijos, han sido muy críticos con la familia real y la institución en entrevistas, documentales de televisión y la autobiografía de Enrique "Spare".

Enrique tuvo algunos comentarios especialmente mordaces para Carlos y su hermano mayor, el heredero al trono, el príncipe Guillermo, que llevaron a una ruptura total de la relación con su familia.

Pero tras perder en mayo una batalla legal con el Gobierno británico sobre su seguridad, Enrique dijo que quería un acercamiento.

Con información de Reuters