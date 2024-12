Qatar amenaza con suspender ventas de gas a UE si es multado por ley de diligencia debida: FT

FOTO DE ARCHIVO: El director ejecutivo de QatarEnergy y ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi

Qatar dejará de enviar gas a la Unión Europea si los estados miembros aplican de forma estricta una nueva ley sobre trabajos forzados y daños medioambientales, declaró el ministro de Energía, Saad al-Kaabi, al Financial Times en una entrevista publicada el domingo.

Qatar es el tercer exportador mundial de gas natural licuado (GNL), por detrás de Estados Unidos y Australia.

Ha suministrado entre el 12% y el 14% de las necesidades de GNL de Europa en los casi tres años transcurridos desde la invasión rusa de Ucrania, enviando un total de 37,1 millones de toneladas (tm) durante ese tiempo, de un total de 281,19 tm de importaciones globales de la UE, según cifras del proveedor de datos Kpler.

La directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial, aprobada este año, obliga a las grandes empresas que operan en la UE a comprobar si sus cadenas de suministro recurren al trabajo forzado o causan daños ambientales y a tomar medidas en caso afirmativo. Las sanciones incluyen multas de hasta el 5% de la facturación mundial.

"Si el caso es que pierdo el 5% de mis ingresos generados por ir a Europa, no iré a Europa. No es una broma", declaró Kaabi al periódico. "El 5% de los ingresos generados por QatarEnergy significa el 5% de los ingresos generados por el estado de Qatar. Es el dinero del pueblo, así que no puedo perderlo, y nadie aceptaría perderlo".

Kaabi, que también es director ejecutivo de QatarEnergy, indicó que la UE debería revisar a fondo la ley de diligencia debida.

Los ingresos de Qatar en 2023 fueron de 188.500 millones de riyales (51.640 millones de dólares), y el 5% de esta cifra son 2.500 millones de dólares.

Según indicó, Qatar no romperá sus contratos existentes, pero estudiará vías legales si se enfrenta a fuertes penalizaciones. "No aceptaré que nos penalicen. Dejaré de enviar gas a Europa", señaló.

