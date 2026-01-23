Con acompañamiento productivo, el Gobierno de Formosa despliega políticas clave para fortalecer la economía social

Formosa informó que el Programa de Fortalecimiento del Sector Ladrillero (FIELL) consolidó su presencia territorial con resultados significativos en lo social para toda la provincia. A través de esta política, se entregaron más de 229 kits de herramientas, se realizaron 300 visitas a productores y se beneficiaron 259 grupos asociativos distribuidos en los nueve departamentos.

La mayor cantidad de intervenciones se concentró en Patiño y Pirané, con 151 y 121 beneficiarios respectivamente, seguidos por Matacos (36), Ramón Lista (27), Formosa y Bermejo (8 cada uno), Laishí (5), Pilagás (3) y Pilcomayo (2). El programa tuvo como eje central el acompañamiento a las unidades productivas, con el objetivo de mejorar los procesos de trabajo y la calidad de vida de quienes integran el sector.

En materia de formación y asesoramiento, el FIELL desarrolló 83 charlas personalizadas, más de 450 atenciones individuales y dio respuesta a 81 solicitudes formales de capacitación. Además, impulsó nuevas formas de organización productiva, lo que promovió la conformación de 35 entidades, entre ellas 26 cooperativas y siete nuevos consorcios de cooperación, con otras seis entidades actualmente en proceso de conformación.

Crecimiento con acompañamiento de la provincia

Estas experiencias abarcan distintos rubros, como la actividad ladrillera, textil, construcción y reciclado, lo que fortaleció el entramado productivo y asociativo en diversas áreas de la economía social. En paralelo, el trabajo con cooperativas y mutuales mostró un fuerte crecimiento, con más de 1.240 cooperativas activas con matrícula nacional.

Se concretaron 54 nuevos Registros Especiales y se brindó asistencia legal y contable a más de 100 entidades, junto con una participación activa en tareas de articulación institucional y fiscalización pública. A su vez, a través de la Asistencia a Cooperativistas (ATC), se brindó apoyo directo a 2.995 trabajadores, con fondos que fortalecieron el consumo local en pymes y comercios de barrio, en un contexto marcado por la crisis nacional.

Desde la provincia destacaron que estas acciones permiten sostener y ampliar el alcance de la economía social, además de remarcar que el acompañamiento estatal resulta clave para sostener el trabajo y la producción. "Se seguirá con la construcción de una economía social fuerte y solidaria, con presencia en todo el territorio formoseño", concluyeron desde la provincia.

Capacitaciones laborales

El Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, lanzó una serie de capacitaciones gratuitas durante el receso estival con el objetivo de fomentar la inserción laboral y el desarrollo de nuevas habilidades. Entre las propuestas más destacadas se encuentran los talleres de mantenimiento de piletas, debido a su alta demanda estacional, así como cursos de oratoria y guías para profesionales, diseñados para mejorar la gestión y el liderazgo en diversos ámbitos de trabajo.

Durante el último año, esta política activa de empleo logró consolidarse con un enfoque inclusivo que alcanza tanto a la capital como al interior provincial. Los resultados reflejan un impacto significativo: se brindaron cientos de asesoramientos personalizados en la elaboración de currículum vitae y preparación para entrevistas.

Finalmente, se dictaron 118 cursos con más de 2.100 egresados certificados. La expansión territorial permitió que localidades como Herradura, Pirané y Las Lomitas, entre otras, accedieran a talleres de oficios digitales y manuales, que benefició a más de 900 personas y que fortaleció el tejido productivo en toda la provincia.