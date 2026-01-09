Familias esperan ansiosamente noticias de detenidos en Venezuela, solo nueve fueron liberados

Familiares de detenidos protestan ante el centro de detención del Helicoide, en Caracas, Venezuela

Las familias de ‍los presos políticos detenidos en Venezuela esperaban ansiosamente las liberaciones el viernes por la tarde, mientras el principal grupo de derechos legales ‍del país contabilizaba solo nueve ⁠salidas de prisión.

La liberación de unos 800 presos políticos en Venezuela es una demanda de larga data de grupos de derechos humanos, organismos internacionales y figuras de la oposición, incluida la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien tiene varios aliados cercanos encarcelados.

Tanto el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, como el presidente estadounidense, Donald Trump, han declarado que las liberaciones son un gesto de paz.

Las liberaciones planeadas se anunciaron durante una ‌semana de agitación política en Caracas después de la captura ⁠por parte de Estados Unidos del presidente ⁠Nicolás Maduro y la juramentación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Durante años, la oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos han afirmado que el gobierno utiliza ‍las detenciones para reprimir la disidencia, una acusación que las autoridades han negado sistemáticamente. No existe una lista oficial ⁠de cuántos presos serán liberados ni quiénes ‌son.

Las familias de los detenidos, tanto destacados como poco conocidos, esperaban ansiosamente noticias en todo el país, reuniéndose a las puertas de las cárceles o visitando múltiples centros de detención en un intento de descubrir dónde se encuentran sus seres queridos.

Foro Penal, un importante grupo local de derechos humanos, ‌estima que ‌actualmente hay 811 presos políticos en el país. Esta cifra incluye a más de 80 detenidos extranjeros.

Cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista de derechos humanos hispano-venezolana Rocío San Miguel, fueron los primeros liberados, y llegaron el viernes a Madrid.

También fueron liberados a última ​hora del jueves el excandidato presidencial opositor venezolano Enrique Márquez, el periodista Biaggio Pillieri y el militar Larry Osorio, informó Alfredo Romero, director del Foro Penal, mientras que la opositora Aracelis Balza fue liberada el viernes.

"Estamos a la espera de lo que digan las autoridades acá presentes, por cuanto me enteré, a través de las redes sociales, que estaban excarcelando a las personas que se encuentran aquí ‍privadas de libertad", dijo Gregory Trejo, mientras esperaba afuera de la cárcel de Rodeo, en las afueras de Caracas, noticias de su padre, José Gregorio Trejo, detenido durante casi un año.

Entre los detenidos destacados se encuentran el político opositor Juan Pablo Guanipa y el abogado Perkins Rocha, ambos aliados cercanos de Machado; Rafael ​Tudares, yerno del excandidato presidencial de la oposición Edmundo González, los líderes del partido opositor Voluntad Popular Freddy Superlano y Roland Carreño; y Javier Tarazona, director de ​una ONG que rastrea presuntos abusos de grupos armados colombianos y el ejército venezolano.

"Para que haya una transición democrática, en un país democrático no ⁠pueden haber presos políticos, y exigimos la liberación de todos los que están en todos los centros", sostuvo por su parte Soraida González, quien esperaba la liberación de su hijo José Miguel Estrada.

Con información de Reuters