Palestinos celebran mientras presos liberados comienzan llegar a hogares en virtud acuerdo alto el fuego

Alegres palestinos se apresuraron a abrazar a los presos liberados en virtud de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos cuando llegaron en autobús a Cisjordania y Gaza ocupadas el lunes.

Los presos fueron liberados después de que el grupo militante Hamás liberara a los últimos 20 rehenes vivos tomados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que precipitaron la guerra en Gaza.

En virtud del acuerdo, Israel liberará a 250 palestinos condenados por asesinato y otros delitos graves, así como a 1.700 palestinos detenidos en Gaza desde el comienzo de la guerra, 22 menores palestinos y los cadáveres de 360 militantes.

Varios miles de personas se congregaron en el interior y los alrededores del Hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, esperando la llegada de los presos liberados, algunos ondeaban banderas palestinas y otros sostenían fotografías de sus familiares.

Luchando contra las lágrimas, una mujer que pidió ser identificada como Um Ahmed dijo que, a pesar de su alegría por la liberación, seguía teniendo "sentimientos encontrados" sobre el día.

"Estoy contenta por la liberación de nuestros hijos, pero seguimos sufriendo por todos los que han muerto a manos de la ocupación y por toda la destrucción que ha sufrido nuestra Gaza", dijo a Reuters mediante una nota de voz.

Los presos liberados llegaron en autobuses, algunos de ellos posando desde las ventanillas, mostrando carteles de V de Victoria. Serán sometidos a controles médicos en las instalaciones.

Antes, una docena de pistoleros enmascarados y vestidos de negro, miembros del brazo armado de Hamás, llegaron al hospital, donde se había colocado un escenario y sillas para dar la bienvenida a los presos palestinos que regresaban. Por los altavoces sonaron canciones que celebraban la causa nacional palestina.

Hamás declaró que 154 presos también habían sido deportados a Egipto.

MILES DE PERSONAS SE REÚNEN

En Ramala, en Cisjordania ocupada por Israel, Samer Halabeya, un médico liberado de la cárcel donde cumplía condena por planear un atentado que hirió a un oficial israelí, dijo que los presos sólo se habían enterado de que iban a ser liberados mucho después de que se hubiera firmado el acuerdo.

"Esperamos que todos queden en libertad", declaró a Reuters junto a su madre, que lloraba.

Mohammad Al-Jatib, que había pasado 20 años en una prisión israelí por matar a tres israelíes, dijo que no podía creer que pronto se reuniría con su familia en Belén. Había visto por última vez a sus dos hijas y dos hijos cuando le visitaron hace 30 meses, dijo.

"Siempre hemos tenido esperanza, por eso seguimos firmes", declaró Jatib a Reuters.

Entre los liberados no figuran altos mandos de Hamás ni algunas de las figuras más destacadas de otras facciones, lo que ha llevado a familiares de algunos detenidos a afirmar que el acuerdo no iba lo suficientemente lejos.

Tala Al Barghouti, hija de Abdallah Al Barghouti, militante de Hamás condenado a 67 cadenas perpetuas en 2004, afirmó que el acuerdo había dejado "un profundo dolor y preguntas que no terminarán".

El acuerdo "sacrificó a quienes desempeñaron el papel más importante en la resistencia y cerró las esperanzas de su liberación", escribió en Facebook. Su padre fue encarcelado por su participación en una serie de atentados suicidas en 2001 y 2002 en los que murieron decenas de israelíes.

(Redacción: Alex Dziadosz; Editado en español por Juana Casas)