"No hagan sufrir a los riojanos": el reclamo de La Rioja durante el debate por el Presupuesto 2026

En el debate por el Presupuesto 2026 que se dio este viernes en el Senado de la Nación, la senadora nacional por La Rioja, Florencia López, reclamó la restitución de fondos para la provincia y advirtió que, de incorporarse un artículo específico, sería posible otorgar un bono de fin de año de 690 mil pesos a cada empleado público riojano.

Durante su intervención, la legisladora cuestionó que el proyecto presupuestario excluya partidas que, según afirmó, le corresponden a La Rioja. En ese sentido, señaló: “Cuando asumí como senadora juré acompañar todo lo que vaya a favor de los riojanos”. Bajo esta línea, sostuvo que “hoy el Gobierno nacional intenta aprobar un Presupuesto sin los fondos que le corresponden a La Rioja”.

López apuntó directamente contra las autoridades nacionales de La Libertad Avanza y planteó que la situación podría resolverse de manera sencilla si se habilita la inclusión de un artículo que garantice esos recursos. “Si las autoridades nacionales de la LLA aceptan la incorporación de ese artículo, podemos dar un bono de fin de año de 690 mil pesos para cada empleado público riojano”, afirmó.

En su exposición, la senadora pidió dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas y priorizar las necesidades de la población. “Dejemos de poner a la gente en el medio. No hagamos sufrir a los riojanos por cuestiones políticas. Superemos las diferencias y demos los fondos que la gente necesita”, expresó.

Por último, López reiteró su compromiso de acompañar todas las iniciativas que beneficien a La Rioja y llamó al diálogo entre las fuerzas políticas para garantizar los recursos necesarios en el Presupuesto Nacional, con el objetivo de dar previsibilidad financiera a la provincia y atender las demandas salariales del sector público.

Uno por uno: quienes votaron a favor del brutal ajuste

De la Alianza La Libertad Avanza, 18 senadores votaron a favor de la motosierra de Milei: Bartolomé Abdala (San Luis), Romina Almeida (Entre Ríos), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Ezequiel Atauche (Jujuy), Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos), Patricia Bullrich (CABA), Mario Cervi (Neuquén), Agustín Coto (Tierra del Fuego), Enzo Fullone (Río Negro), Juan Cruz Godoy (Chaco), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Nadia Márquez (Neuquén), María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego), Agustín Monteverde (CABA), Bruno Olivera Lucero (San Juan), María Emilia Orozco (Salta), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Francisco Paoltroni (Formosa) y Silvana Shneider (Chaco).

Por su parte, los aliados de Juntos por el Cambio (JxC) brindaron un total de 9 votos: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Beatriz Ávila (Tucumán), Andrea Cristina (Chubut), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Enrique Goerling Lara (Misiones), María Victoria Huala (La Pampa), Luis Juez (Córdoba), Carolina Losada (Santa Fe) y Edith Terenzi (Chubut).

Los votos restantes pertenecen: tres al Frente de Todos (Guillermo Andrada de Catamarca; Carlos Espínola de Corrientes y Sandra Mendoza de Tucumán), dos al Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal (los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut), uno al Partido Renovador Federal (Vilma Bedia, de Jujuy), uno de Alianza Unión por la Patria (María Carolina Moises, de Jujuy), dos de Frente Cambia Mendoza (Mariana Juri y Rodolfo Suárez), dos de Eco + Vamos Corrientes (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi) y uno de Primero Los Salteños (Flavia Royón).

Por otro lado, vuelven a ser claves los senadores de Alianza por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano también votaron a favor del brutal ajuste mileísta.

Mientras que Julieta Corroza (La Neuquindad) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) se abstuvieron.