Desde La Rioja anticiparon un rechazo al Presupuesto 2026 por la falta de federalismo: "No lo podemos votar"

La discusión del Presupuesto 2026 vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, en un escenario marcado por recortes, falta de recursos y fuertes críticas al rumbo económico. De cara a la sesión especial convocada para el próximo 26 de diciembre en el Senado, desde La Rioja anticipan un rechazo firme al proyecto impulsado por el oficialismo, al considerar que profundiza el ajuste y deja a la provincia sin financiamiento para áreas clave.

El malestar provincial se explica por un presupuesto que, según sostienen, no contempla partidas específicas para La Rioja y consolida una lógica centralista que castiga a los distritos del interior. En ese contexto, la senadora nacional Florencia López fue categórica al anticipar su postura y cuestionar el trasfondo político y económico del proyecto que el Gobierno busca aprobar antes de fin de año.

En diálogo con Medios El Independiente, la legisladora señaló que el Ejecutivo nacional “insiste en aprobar un Presupuesto totalmente irreal, que responde únicamente a los pedidos del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos”.

Además, remarcó que el presidente Javier Milei “nunca quiso tener Presupuesto”, recordando que en los dos años previos gobernó con prórrogas y discrecionalidad en el manejo de los recursos. “Hoy no sabemos qué puede pasar en la sesión, pero hasta ahora el Gobierno solo cuenta con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados habituales”, advirtió.

Bajo esta línea, López afirmó que no acompañará la iniciativa porque “no pone un peso para La Rioja”, una situación que consideró “un daño muy grande para la provincia”. En ese sentido, denunció un “ensañamiento político” del Gobierno nacional con la gestión riojana y alertó que las consecuencias terminan impactando directamente en la población.

“Se deja a la gente en el medio, y la única que sufre es la gente”, expresó, al tiempo que vinculó la falta de recursos con la imposibilidad de otorgar aumentos salariales o bonos de fin de año.

La senadora también amplió sus críticas al modelo económico del oficialismo libertario, al sostener que “no le dio nada a la gente” desde su asunción. Enumeró dificultades cotidianas que atraviesan los riojanos: jubilados que no acceden a medicamentos del PAMI, trabajadores que enfrentan combustibles y tarifas impagables, y familias que recurren al crédito para comprar alimentos básicos. “Eso es lo que realmente importa”, subrayó.

Finalmente, López cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que lejos de fortalecer a las pymes, “les da la opción de despedir gente barata”, profundizando la precarización en un contexto de crisis..