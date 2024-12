Logros y desafíos para el próximo año: el balance de Ricardo Quintela sobre la gestión en 2024

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ofreció una entrevista donde reflexionó sobre los logros de su gestión, el impacto de las políticas implementadas por el presidente Javier Milei y los desafíos que afronta la provincia en medio de una compleja coyuntura económica.

El Gobernador, en diálogo con FiestaFm Toledo, apuntó contra lapolítica económica adoptadas por el Gobierno nacional, en particular, los recortes en los fondos de coparticipación que afectaron directamente a las provincias. Según el mandatario, estas medidas "profundizaron las desigualdades regionales" y colocaron a los Gobiernos provinciales en una "posición crítica", obligándolos a redoblar esfuerzos para sostener sus economías locales.

En cuanto a la política de ajuste de Milei, el mandatario riojano aseguró que dejó un "saldo negativo" en términos de inversión social y afectó directamente áreas sensibles como salud, educación e infraestructura. Ante este escenario, la provincia se vio obligada a implementar medidas alternativas para garantizar el bienestar de su población, marcando un camino distinto al de las políticas de ajuste impulsadas desde el Gobierno nacional.

BOCADE, una herramienta estratégica

Con el objetivo de dar respuesta a la recesión del Gobierno de Javier Milei, Quintela lanzó el Bono de Cancelación de Deuda, para uso local en La Rioja. Luego de un año de gran aceptación, la última información que circuló se relacionó con el fin de su implementación en la economía local.

Durante la entrevista, el Gobernador destacó el rol de los Chachos y manifestó su intención de darle continuidad a esta herramienta financiera local. "Creo que van a continuar, la decisión política está. Si es necesario ir recortando puchitos de todas las áreas para que la gente tenga esa plata en el bolsillo, se hará. Discutiremos con los gremios el aumento salarial que va a ir en función del proceso inflacionario, que siempre queremos ganarle teniendo en cuenta que La Rioja nos miden como si estaríamos viviendo en Buenos Aires".

En esa líena, remarcó: "Se le demostró a la ciudadanía Argentina que la provincia La Rioja toma sus propias decisiones a través de las autoridades legítimamente constituidas, siempre en beneficio de la gente. El BOCADE fue un incremento de los del salario de los trabajadores, donde se les dio $50,000, es una ayuda que la gente espera. Este mes lo van a cobrar y el mes que viene también, además de que ya hemos recuperado el 97% de los bonos".

Compromiso con la obra pública

Con respecto a la obra pública, Quintela lamentó los proyectos que quedaron paralizados, pero aseguró que los proyectos de viviendas continuaran con fondos de la provincia. "Hay mucha gente que está en una situación difícil y hay varias políticas habitacionales, como por ejemplo las que sé que construyen a través del Instituto de la Vivienda o las del plan Angelelli", detalló.

"La otra obra pública, como por ejemplo los hospitales que empezamos a construir el de Chilecito, sufrieron una ralentización porque no podemos desembolsar lo que desembolsaba Nación anteriormente, La Rioja no tiene presupuesto para eso, entonces es importante que la gente sepa que la decisión política del Gobierno de la provincia es concluir con la obra a pesar de que el Gobierno nacional no solamente dijo que no iba a ver obra pública, sino que lo tiene que pagar la gente que lo precisa", subrayó el gobernador Quitenla.

En esa línea, remarcó que no hubo respuesta del Gobierno nacional, ni de la justicia, ante la negación de hacer entrega de los Fondos que "legítimamente corresponden", y explicó: "Lamentablemente no es algo que creo que de parte de ellos pueda tener una respuesta favorable, sino que la justicia seguramente se definirá. Pero no solamente es una actitud tienen con La Rioja, sino con todo la República Argentina, aún con aquellos que son funcionales a su política que ofrecen a su legisladores para acompañar a deterioran la calidad de vida de nuestra gente de nuestros jubilados, de nuestras infancias, de nuestros estudiantes".

El futuro político del peronismo

Por otro lado, el mandatario provincial se refirió al armado de lista para el 2027 y aseguró que primero "hay que ordenar la provincia" ya que "existe desequilibrio financiero", y remarcó la importancia de rabajar para mantener el "proceso de crecimiento y de inclusión de todos los sectores".

"A partir de ahí, con nuestra experiencia transmitirla al resto de las provincias de la Argentina para tratar de despertar al movimiento al cual nosotros pertenecemos, ponerlo de piel y que empiece a andar, nosotros por nuestro lado, los otros sectores por el otro, pero que confluyamos en el año 2027", y concluyó: "Todos juntos diseñando un programa y un proyecto país que empatice con la sociedad y que vuelva a sentirse que el país contiene a todos los argentinos, no solamente una porción reducida".