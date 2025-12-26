Piden 10 años de cárcel para el expresidente surcoreano Yoon

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol ofrece una rueda de prensa

Por Heejin Kim ‍y Joyce Lee y Jack Kim

SEÚL, 26 dic (Reuters) - El fiscal especial de Corea del ‍Sur solicitó el ⁠viernes una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol por cargos que incluyen el intento de obstrucción a su detención tras su fallido intento de imponer la ley marcial.

Los fiscales han acusado al derrocado presidente de intentar bloquear a los investigadores que intentaban ‌detenerle en enero atrincherándose en el complejo ⁠presidencial.

La pena de 10 ⁠años solicitada es la primera pena de cárcel que piden los fiscales especiales por las múltiples acusaciones ‍que pesan sobre Yoon.

"El acusado, que se suponía que debía salvaguardar la ⁠Constitución y defender el ‌Estado de derecho, abusó de su poder y perjudicó a los ciudadanos", dijo un fiscal en un vídeo grabado del juicio antes de solicitar la pena.

"No se ha disculpado ni ‌ha ‌mostrado remordimiento ante la opinión pública, sino que ha intentado culpar a sus ayudantes", añadió el fiscal.

Además de la acusación de obstrucción, los fiscales dijeron que Yoon ​no tomó las medidas adecuadas para convocar a todos los miembros de su gabinete antes de anunciar la ley marcial al público y difundió información falsa a los corresponsales de medios de comunicación extranjeros.

Yoon, de 65 años, está siendo procesado en otro ‍juicio por cargos de insurrección y se enfrenta a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte si es declarado culpable.

Mientras tanto, un fiscal especial que investiga a su esposa, Kim ​Keon Hee, por presuntos sobornos y manipulación bursátil, acusó el viernes a Yoon de supuesta violación de ​la Ley de Elecciones de Representantes Públicos.

Yoon ha negado todos los cargos que se le ⁠imputan.

Con información de Reuters